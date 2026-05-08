O prezentatoare de la BBC renunță la „slujba visurilor” după ce a văzut cum a desenat-o fiica ei

Prezentatoarea BBC Sports Natalie Pirks a anunțat recent pe pagina sa de Instagram că a decis să își dea demisia de la postul de televiziune după 13 ani, transmite The Standard.

Jurnalista sportivă, care a transmis de la patru Cupe Mondiale și patru Jocuri Olimpice, a explicat că va părăsi jobul la care a visat toată viața, după ce fiica ei a desenat o imagine care i-a rămas „întipărită în memorie”.

„În două săptămâni părăsesc slujba la care am visat dintotdeauna. Iată de ce: Peste 20 de ani în transmisiunea a patru Cupe Mondiale, patru Jocuri Olimpice, nenumărate finale majore. Din toate punctele de vedere, am reușit. Dar fiica mea mi-a desenat odată o imagine care mi-a rămas întipărită în memorie”, a scris Pirks marți, pe pagina sa de Instagram.

Ea a distribuit o fotografie cu desenul fiicei sale: „Eram însărcinată și lucram cu telefonul. Ea avea doar patru ani. Și avea dreptate. Ești bună la locul de muncă, dar ești și cel mai mare critic al tău, ratezi momente cheie cu familia, te întrebi dacă asta e calea bună pentru tine”, a adăugat Natalie Pirks.

Prezentatoarea – care s-a alăturat BBC Sports în 2013 – a explicat că „tânjește după pace” în cariera sa.

Pirks a devenit o prezență familiară în principalele emisiuni de știri ale BBC, prezentând adesea în direct de la fața locului.

Ea a relatat despre evenimente majore, de la parcursul plin de suișuri și coborâșuri al echipei masculine a Angliei la Euro până la triumful istoric al „Lionesses” la Euro 2022.

De asemenea, a prezentat transmisiunile de la Cupa Mondială din Africa de Sud, Brazilia, Rusia și Qatar și a jucat un rol central în transmisiunile BBC de la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.