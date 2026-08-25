O probabilitate redusă ca Legea salarizării să treacă, afirmă Bolojan. „Partidul care poartă responsabilitatea este PSD”

Primul-ministru Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că probabilitatea ca Legea salarizării să fie adoptatăeste redusă, întrucât proiectul ar trebui depus cel mai târziu mâine la Parlament pentru a fi respectat termenul de 31 august, pentru ca România să primească cei 770.000.000 de euro din PNRR. Bolojan a spus că responsabilitatea îi aparține PSD pentru că nu și-a respectat angajamentul de a susține această lege.

„Cu cât trec orele, probabilitatea de a avea un asemenea proiect scade. Din păcate, la cum merg lucrurile, văzând și declarațiile PSD, cred că este o probabilitate redusă să susțină acest proiect, deși este unul foarte important”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că este „o probabilitate mare” ca PSD să nu respecte înțelegerea de a vota această lege, caz în care proiectul de lege nu va mai fi depus deloc.

„Dacă nu se ajunge la un acord, atunci a depune un proiect în Parlament înseamnă niște riscuri destul de mari încât să fie modificat în sensul în care sună bine, dar să nu ne permitem aceste majorări”, a motiva șeful Guvernului.

„Dacă legea nu se va depune, partidul care are responsabilitatea este PSD, asta ca să fie cât se poate de clar”, a continuat premierul.

„Riscăm să ne trezim din nou că derapăm”

Bolojan a avertizat că, pe lângă pierderea banilor europeni, prin neadoptarea legii va apărea o presiune suplimentară pe echilibrele macroeconomice, mai ales în perspectiva anilor electorali.

„Riscăm ca și în 2027 și 2028, cu guverne iresponsabile care se gândesc doar la calcule electorale, să ne trezim din nou că derapăm”, crede Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că marja de negociere între partidele din fosta coaliție de guvernământ este foarte redusă astfel că șansele adoptării au scăzut considerabil.

„E foarte greu să negociezi pentru că s-a ajuns la o limită a anvelopei pentru că nu poți negocia foarte mult. Probabil că mâine vom avea un deznodământ pe acest proiect, dacă nu se depune mâine, nu mai este timpul fizic ca el să devină lege”, a spus Bolojan.

Premierul a avertizat că neadoptarea Legii salarizării nu va economisi bani, dincolo de pierderea fondurilor din PNRR.

„Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, va apărea o presiune foarte puternică cu indexarea salariilor. De doi ani de zile am avut o plafonare a salariilor din sectorul public, ani cu inflație mare”, a spus premierul.

În plus, chiar dacă se vor putea face indexări ale salariilor în sectorul public pe baza legii aflate în vigoare, acestea nu vor face decât să amplifice inechitățile de salarizare între angajații statului.