Alegeri în Ungaria: o prognoză anticipează o victorie majoră a opoziției lui Péter Magyar în fața lui Viktor Orbán

O analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de institutul Median arată că partidul Tisza va obține o majoritate confortabilă, scrie Reuters.

Partidul de opoziție Tisza poate obține o majoritate parlamentară de două treimi în alegerile de duminică, ceea ce îi va permite să modifice Constituția și legile esențiale necesare pentru deblocarea fondurilor UE, potrivit unei prognoze publicate miercuri de institutul de sondaje Median.

Sondajul confirmă faptul că prim-ministrul Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării din ultimii 16 ani, sub asaltul opoziției conduse de Péter Magyar.

Potrivit Median, Tisza va câștiga între 138 și 142 de locuri în parlamentul cu 199 de membri, potrivit unei estimări bazate pe o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de acest institut la sfârșitul lunii februarie și în martie.

Se preconizează că Fidesz va obține între 49 și 55 de locuri, în timp ce partidul de extremă dreapta „Patria noastră” (Mi Hazank) poate câștiga cinci sau șase locuri.

În parlamentul Ungariei, un partid are nevoie de 133 de locuri pentru a obține majoritatea calificată necesară pentru a modifica constituția și legile cheie.

Fidesz a deținut o majoritate de două treimi în timpul mandatului din 2010 și a folosit această putere pentru a aproba o nouă constituție și pentru a adopta și modifica mai multe legi fundamentale, inclusiv legea electorală.

Institutul de sondaje Median, care are una dintre cele mai solide reputații în materie de previziuni în Ungaria, a precizat că cele cinci sondaje luate în calcul au avut un eșantion total de 5.000 de persoane și au fost realizate de trei centre de apeluri separate.

Median a anticipat corect victoria zdrobitoare a lui Orban la ultimele alegeri de acum patru ani, deși a supraestimat ușor sprijinul acordat opoziției.

În timp ce majoritatea sondajelor au indicat un avantaj al Tisza, Fidesz face referire la sondaje care arată în continuare că partidul lui Orban se îndreaptă spre victorie. Oponenții Fidesz susțin că aceste sondaje au fost realizate în principal de institute care au legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.

Analiștii maghiari au subliniat avantajul Tisza în sondaje, dar au preferat să rămână precauți cu privire la anticiparea rezultatelor.

Într-un interviu oferit HotNews săptămâna trecută, Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, a avertizat că resursele și mobilizarea Fidesz, precum și sistemul electoral fac ca rezultatul alegerilor din 12 aprilie să nu poată fi anticipat cu exactitate.

„Ar putea exista surprize”, a spus ea.