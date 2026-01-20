O puternică furtună solară care a lovit Pământul a făcut ca aurora boreală să fie vizibilă și la noi. Ce spune un specialist român

O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei și ar putea cauza perturbații la nivelul rețelelor electrice și satelitare, precum și să provoace impresionante aurore boreale, inclusiv în zone în care nu se văd în mod normal, conform meteorologilor americani, citați de AFP. Fenomenul a fost vizibil în mai multe zone din România.

Această puternică furtună solară a început să afecteze luni Pământul, provocând o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scală cu 5 niveluri, a explicat meteorologul Shawn Dahl de la Centrul american pentru prognoză spațială (SWPC) într-un mesaj video, scrie Agerpres.

Fenomenul ar trebui să continue și marți, dar va scădea în intensitate pe parcursul zilei, potrivit acestui centru american.

Cea mai puternică furtună solară „din 2003”

Deși omenirea s-a confruntat în 2024, pentru prima dată în 20 de ani, cu o furtună geomagnetică de nivel 5, nivelul maxim, furtuna solară actuală este cea mai puternică observată „după anul 2003”, a precizat Shawn Dahl.

În octombrie 2003, o furtună solară „de Halloween” a făcut ca regiuni întregi din Suedia să rămână fără electricitate și a avariat infrastructuri energetice în Africa de Sud.

Fenomenele cu o astfel de intensitate sunt rare și sunt legate de activitatea solară.

Actuala furtună solară a fost provocată de „o puternică erupție solară care s-a produs ieri”, a precizat Shawn Dahl.

„Baletul” unor aurore boreale

Particulele solare ejectate în spațiu perturbă câmpul magnetic al Terrei, având uneori drept consecință apariția aurorelor boreale, dar și o degradare a comunicațiilor de înaltă frecvență, perturbații pentru sateliți și supraîncărcări ale rețelelor electrice.

Furtuna solară în curs de desfășurare ar putea provoca „baletul” unor aurore boreale, inclusiv în regiuni unde acestea nu reprezintă un fenomen obișnuit.

Ele ar putea fi astfel observate în Statele Unite până în Alabama, în sudul țării, au precizat autoritățile americane.

Unde s-a văzut aurora boreală în România

Și în România mai multe persoane au publicat imagini pe rețelele de socializare. Fotografii cu aurora boreală vizibilă din România au fost postate și de publicația Meteoplus.

Fenomenul a fost observat în mai multe zone din județe din țară, printre care Vrancea, Maramureș, Mureș, Timiș, Bihor, Bistrița Năsăud, Covasna, Vaslui, Arad și Hunedoara.

Cercetătorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București spune, într-o postare pe contul său de Facebook, că aurora boreală nu a fost vizibilă din orașele mari, unde cerul a fost mai luminos decât fenomenul.

„Pe 20 ianuarie, când o să vă treziți, o să vedeți că mulți oameni au fost impresionați de o auroră boreală care s-a văzut din țara noastră. Să nu vă pară rău, pentru că aurora s-a văzut cel mai bine în fotografii sau cu ochiul liber din locurile fără poluare luminoasă”, a explicat expertul.

El a precizat că fotografiile sunt făcute cu timp de expunere mai mare decât al ochiului și astfel dacă am privit direct cerul am fi văzut „ceva mai puțin strălucitor”.

„Senzorul camerei este sensibil la roșu mai mult decât ochiul, deci aurora s-ar vedea mai puțin colorată decât în fotografii”, a spus Sonka.

El a precizat că în țara noastră, aurora boreală a avut cea mai mare strălucire între ora 23:30 și miezul nopții. De asemenea, a publicat o fotografie realizată azi-noapte, despre care a spus că nu a imortalizat aurora, rozul fiind al „cerului poluat luminos”.