O rachetă SpaceX a lui Elon Musk, în posibila coliziune cu Luna. Anunțul NASA

Experții urmăresc traiectoria unei trepte a rachetei SpaceX, lansată de compania lui Elon Musk, aflată pe o traiectorie de impact cu Luna la începutul lunii august, potrivit Euronews.com.

În ianuarie 2025, compania SpaceX a lansat racheta „Falcon 9” cu scopul de a plasa două module de aterizare pe Lună. În prezent, astronomul american Bill Gray și agenția spațială americană NASA avertizează că o treaptă superioară a rachetei ar putea lovi accidental Luna.

Calculele NASA indică data de 5 august pentru acest posibil impact.

Experții de la Institutul Virtual de Cercetare pentru Explorarea Sistemului Solar (SSERVI) al NASA, care au analizat evenimentul, spun însă că astfel de schimbări și impacturi au loc în mod regulat.

Va fi vizibilă coliziunea de pe Pământ?

Din perspectiva planetei noastre, componenta rachetei ar putea lovi chiar la marginea discului lunar. Norul de praf creat în urma impactului ar putea fi iluminat de Soare și, astfel, ar deveni vizibil.

Cu toate acestea, NASA consideră că șansele de a observa impactul de pe Pământ sunt reduse. „Cred că va fi foarte, foarte greu de observat, dacă nu chiar imposibil”, a declarat William Cooke, un responsabil al agenției spațiale americane.

Treapta superioară a rachetei „Falcon 9” cântărește aproximativ patru tone, iar acest fragment de deșeu spațial se deplasează în prezent cu o viteză de peste doi kilometri pe secundă.

Calculul privind posibila coliziune a treptei rachetei SpaceX aparține astronomului Bill Gray de la Proiectul Pluto. Dezvoltatorul programului de monitorizare spațială „Guide” a prevăzut impactul pentru luna august, deși estimările anterioare indicau luna martie, conform National Geographic. El dă asigurări că evenimentul nu prezintă niciun pericol.

Odată cu creșterea volumului deșeurilor spațiale, astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente. Un caz similar a avut loc acum patru ani, când sonda „Lunar Reconnaissance Orbiter” a surprins resturi spațiale lovind Luna. NASA a bănuit atunci o veche rachetă chineză, însă China a respins informația.

Pe Lună au loc în mod repetat impacturi în scopuri de cercetare, deși în aceste cazuri ele sunt planificate. Coliziunea de luna viitoare nu a fost planificată, iar compania lui Elon Musk nu a oferit încă nicio reacție pe acest subiect.