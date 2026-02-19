O regulă nouă pentru escaladarea Everestului, avansată de guvernul Nepalului

Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puțin 7.000 m altitudine, a anunțat joi Ministerul Turismului, relatează AFP și Agerpres.

În fiecare sezon, Everestul atrage pe versanții săi tot mai mulți alpiniști, atât experimentați, cât și începători în căutare de senzații tari, până la punctul în care anumite pasaje înguste ajung să fie blocate de aglomerările umane, care pun în pericol siguranța tuturor celor aflați pe versanți.

„Regula care a fost propusă vizează rezervarea Everestului pentru cei mai experimentați alpiniști și, sperăm, reducerea accidentelor la altitudine”, a explicat pentru AFP un responsabil din cadrul ministerului, Himal Gautam.

Aceste restricții ar permite, de asemenea, o „diversificare a vârfurilor puse la dispoziția alpiniștilor” și ar contribui astfel la economia altor văi, a adăugat Gautam.

Înainte de a intra în vigoare, proiectul de lege al Guvernului, votat săptămâna trecută de prima cameră a Parlamentului, trebuie să primească vot favorabil și de la Camera Reprezentanților care va rezulta în urma alegerilor legislative de la 5 martie.

Acesta nu se va aplica în următorul sezon de primăvară, care atrage sute de alpiniști din întreaga lume.

Noua regulă pentru escaladarea Everest, salutată de șerpași

Aflat la conducerea unuia dintre principalii organizatori de expediții alpine din Nepal, Mingma Sherpa s-a declarat bucuros de această decizie. „Un gest pozitiv, care îi va promova pe cei mai experimentați și va face Everestul mai sigur”, a subliniat el.

Lukas Furtenbach, patronul companiei austrice de escaladări care îi poartă numele, a salutat această intenție, însă a pus sub semnul întrebării criteriile de eligibilitate.

„În ce măsură ascensiunea unui singur vârf de 7.000 de metri te califică pentru Everest? O persoană care a escaladat celelalte șapte vârfuri de peste 8.000 de metri (în Nepal) și un număr incalculabil de vârfuri de peste 7.000 de metri în afara țării n-ar fi mai calificată?”, s-a întrebat el.

Legislația propusă impune, de asemenea, alpiniștilor să prezinte certificate medicale, însă elimină garanția rambursabilă de 4.000 de dolari solicitată anterior pentru a se preveni abandonarea deșeurilor pe drumul spre vârf. În schimb, alpiniștii vor trebui să contribuie la un fond care va finanța igienizarea versanților Everestului și lucrătorii locali angajați de echipele de alpinism.

Nepalul găzduiește pe teritoriul său opt dintre cele mai înalte zece vârfuri de pe Pământ, precum și 462 de vârfuri de mare altitudine care nu au fost încă escaladate.