O rețea de falsificatori condusă de un bărbat de 77 de ani a încercat să vândă o copie a celebrei picturi „De Staalmeesters”, evaluată la peste 100 de milioane de euro

Poliția germană a declarat vineri că a destructurat o rețea de falsificatori de picturi care ar fi cerut sume ce au depășit în cel puțin un caz 100 de milioane de euro. Falsificatorii pretindeau că pânzele au fost realizate de maeștri precum Pablo Picasso și Rembrandt, inclusiv una care este expusă timp de decenii la renumitul Rijksmuseum din Amsterdam, relatează Reuters.

Autoritățile au precizat că polițiștii l-au arestat săptămâna trecută pe presupusul lider al grupării, un bărbat de 77 de ani din sud-vestul Germaniei, dar că el a fost eliberat pe cauțiune. Bărbatul și alți zece complici sunt acuzați de conspirare organizată în vederea comiterii de fraude prin intermediul unor opere de artă falsificate.

Poliția din Bavaria, care a coordonat operațiunea, a precizat că ofițerii au efectuat percheziții la mai multe locații din Germania și Elveția, confiscând documente, telefoane mobile și numeroase presupuse falsuri artistice în cadrul unor descinderi simultane, desfășurate pe 15 octombrie.

Polițiștii au început să urmărească activitățile grupului după ce principalul suspect a încercat să vândă două picturi cu semnătura lui Picasso, printre care una care ar fi reprezentat-o pe fotografa și activista Dora Maar, muza și partenera de lungă durată a artistului spaniol.

Rețeaua de falsificatori a încercat să vândă o copie a unui tablou expus într-un muzeu celebru

Investigațiile ulterioare au arătat că bărbatul cerea, de asemenea, 120 de milioane de franci elvețieni (130 de milioane de euro) pentru o copie falsificată a tabloului De Staalmeesters realizat de Rembrandt în 1662 – un portret colectiv solemn care se află expus la Rijksmuseum din 1885, potrivit poliției.

Pictura „De Staalmeesters”, expusă la celebrul Rijksmuseum din Amsterdam, FOTO: Alexander Klein / AFP / Profimedia Images

Pictura falsă se afla în posesia unei femei elvețiene de 84 de ani, care era, la rândul ei, anchetată, au precizat autoritățile. Presupusii escroci susțineau că pânza aflată la Amsterdam este, de fapt, o copie.

Grupul ar mai fi scos la vânzare cel puțin alte 19 falsuri, inclusiv lucrări atribuite lui Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Joan Miró, Amedeo Modigliani și Frida Kahlo, pentru care solicitau sume cuprinse între 400.000 și 14 milioane de euro, potrivit poliției.

Polițiștii au declarat că, deocamdată, nu se știe dacă rețeaua a reușit să vândă vreuna dintre picturile false.