Sute de mii de prezervative contrafăcute, aduse în Europa. Unele au ajuns în România

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a anunțat marți că a destructurat o rețea internațională de trafic cu prezervative contrafăcute, relatează Politico. Instituția a adăugat că, în colaborare cu autoritățile vamale naționale, a confiscat produse contrafăcute în Spania, România și Serbia.

„Prezervativele contrafăcute sunt periculoase. Ele nu sunt testate, nu sunt supuse controalelor și nu sunt sigure”, a declarat Petr Klement, directorul general al OLAF.

Instituția a precizat că a identificat peste 200.000 de prezervative contrafăcute vândute în întreaga Europă sub marca unui producător cunoscut.

Prezervativele contrafăcute erau produse în China

Produsele proveneau dintr-o sursă comună din China, iar autoritățile chineze au colaborat cu Uniunea Europeană pentru identificarea exportatorului.

„OLAF a reușit să oprească un aflux semnificativ de prezervative”, se arată în comunicat, fără a preciza dacă exportatorul se confruntă în prezent cu acțiuni în justiție.

În Uniunea Europeană, prezervativele sunt clasificate drept dispozitive medicale și trebuie să respecte standarde specifice de control al calității.

Un raport al Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, publicat în 2024, a constatat un „declin alarmant” al utilizării prezervativelor în rândul adolescenților din Europa începând din 2014.

FOTO articol: Thomas Photiou / Dreamstime.com.