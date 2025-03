O rețetă perfectă – Cum a ajuns un startup de inteligență artificială să valoreze 61 miliarde dolari

Anthropic, un startup de inteligență artificială fondat în 2021 de foști angajați OpenAI, a atins recent o evaluare de 61 miliarde de dolari, după ce a obținut o finanțare de 3,5 miliarde de dolari. Acum un an, compania valora de trei ori mai puțin. Cum a ajuns aici? Explicația ține de șefi inteligenți, de un chatbot redutabil și de sprijin serios venit de la giganții tech.

Un chatbot redutabil

Anthropic a fost creată în 2021 de frații Dario și Daniela Amodei și este cunoscută pentru chatbot-ul Claude, lansat în martie 2023 în SUA și un an mai târziu în Europa. Este concurent pentru ChatGPT, Gemini și DeepSeek, dar Claude a pus accentul pe siguranță și fiabilitate.

La chatbot-ul Claude abonamentul lunar este 22 de euro, iar modelul de limbaj promite o gestionare nuanțată a conversațiilor și excelează în căutarea de informații în context și oferă un grad ridicat de asistență personalizată.

Compania Anthropic încearcă să se distingă de concurenții săi prin implementarea unor măsuri de siguranță mai stricte și prin respectarea unor principii etice pentru această tehnologie a modelelor AI care stârnesc atât entuziasm, cât și îngrijorare, scria AFP.

Anthropic a lansat modele de inteligență artificială competitive, s-a axat pe clienții companii și deoarece a pus accent puternic pe siguranța și fiabilitatea sistemelor AI, acest lucru a atras încrederea investitorilor și a utilizatorilor.

În decembrie, New York Times scria un articol despre chatbot-ul Claude și explica faptul că are foarte mare succes în rândul multor fani tech care-l folosesc în munca de zi cu zi, fie că este vorba despre consiliere pe probleme legale sau sfaturi pentru o sănătate mai bună.

Un șef iscusit care a convins giganții tech să vină cu miliardele de dolari

Compania a ajuns departe și datorită priceperii CEO-ului Dario Amodei care a plecat de la OpenAI, după ce a avut neînțelegeri cu conducerea companiei și din cauza modului în care tehnologiile de AI dezvoltate de OpenAI erau finanțate și lansate.

Dario Amodei spunea într-un interviu din 2023 că sunt șanse cuprinse între 10% și 25% ca tehnologiile de AI să distrugă umanitatea, însă în octombrie 2024 se arăta mult mai optimist și publica un eseu de 14.000 de cuvinte despre beneficiile AI.

Articolul are titlul: Machines of Loving Grace – How AI Could Transform the World for the Better

O lună mai târziu era anunțată o nouă rundă de finanțare la Anthropic: 4 miliarde dolari de la Amazon.

Anthropic a ajuns departe și datorită investițiilor majore de la giganți tech, cum ar fi Google, și nu numai. Amazon a adus în total 8 miliarde dolari și nu este de mirare, deoarece Anthropic a contribuit la îmbunătățirea asistentului vocal Alexa al Amazon, prin integrarea modelului său avansat de inteligență artificială, Claude.

În februarie a fost lansată cea mai nouă versiune a modelului de AI, versiune denumită Claude 3.7 Sonnet și compania va folosi banii obținuți din această rundă de finanțare pentru resurse suplimentare de computing, pentru a dezvolta noi modele de AI și pentru a se extinde în Europa si Asia.

Business-ul companiei a crescut rapid, iar surse citate de Bloomberg spun că vorbim despre o creștere de 30% pentru începutul lui 2025, comparativ cu anul trecut.

CNBC scrie că veniturile totale Anthropic au fost de un miliard de dolari anul trecut, ceea ce înseamnă o creștere de zece ori față de 2023.

Printre clienții Anthropic se numără companii mari precum Zoom, Snowflake, Pfizer, Thomson Reuters și Novo Nordisk.