O româncă a câștigat una dintre cele mai importante curse de alergare pe teren accidentat din lume: „Am înțeles cât de multe face corpul meu pentru mine”

O frază pe care Mădălina Florea a tot repetat-o de-a lungul anilor a fost „Vreau să creez istorie”. În ultimii ani a obținut victorii la multe curse extrem de grele și de respectate în comunitatea de alergători montani. Cea mai recentă reușită a venit la finalul lunii iunie a acestui an, când sportiva de 33 de ani din Sighișoara a mai făcut un pas important în misiunea ei de „a face istorie”, câștigând cursa de 23 de kilometri de la Broken Arrow Skyrace, din SUA – una dintre cele mai prestigioase competiții de trail running din lume, la care participă cele mai bune alergătoare ale momentului.

„Mintea se antrenează la fel ca orice altă parte a corpului: prin exercițiu și consecvență. Lucrez cu un psiholog sportiv și am învățat să accept emoțiile, nu să mă lupt cu ele”, spune Mădălina Florea într-un interviu pentru HotNews.

Broken Arrow Skyrace este și cursa cu cel mai mare premiu individual oferit în bani din întregul sport de trail running – 30.000 de dolari pentru premiul I (masculin și feminin). Victoria confirmă ascensiunea unei sportive care, în urmă cu doar câțiva ani, își vedea cariera pusă sub semnul întrebării din cauza unei accidentări grave. Astfel, pentru Mădălina Florea, succesul din California este unul dintre momentele pe care doar și le imagina atunci când vorbea despre dorința de a scrie istorie.

„Da, este unul dintre momentele la care am visat. Broken Arrow este una dintre cele mai importante curse din lume și să câștig aici înseamnă enorm pentru mine. Dar, în același timp, simt că este doar un pas. Încă am multe obiective și cred că cele mai frumoase momente sunt încă înaintea mea”, spune Mădălina Florea în interviul pentru HotNews, după victoria din SUA.

Broken Arrow este considerată una dintre cursele etalon ale trail running-ului mondial. Altitudinea, traseul dificil și extrem de tehnic, dar și nivelul de concurență de aici transformă fiecare kilometru într-un examen al rezistenței fizice și mentale.

„Înseamnă foarte mult pentru că la start sunt cele mai bune alergătoare din lume. Nu există momente în care să te poți relaxa. Altitudinea își spune cuvântul, iar ritmul este ridicat de la început până la final. Trebuie să fii pregătit fizic, dar mai ales mental”, declară Mădălina.

Anul trecut a fost foarte aproape de victorie, s-a clasat pe locul 2. De această dată, diferența nu a făcut-o neapărat forma fizică, nu s-a antrenat mai mult în acest scop, ci felul în care și-a gestionat cursa și pregătirea mentală.

„Cred că diferența a fost în primul rând în mintea mea. Am avut mai multă răbdare, mai multă încredere și am alergat fără să mă gândesc obsesiv la rezultat. Am încercat doar să fac cea mai bună cursă de care eram capabilă”, mărturisește Mădălina.

„Nu trebuie să controlez totul”

În ultimii ani, Mădălina Florea a vorbit deschis despre faptul că performanța la cel mai înalt nivel nu mai depinde doar de antrenamente și de condiția fizică. În cazul ei, colaborarea cu un psiholog sportiv a schimbat nu doar modul în care privește competiția, dar și felul în care evoluează în timpul competiției.

„Mintea se antrenează la fel ca orice altă parte a corpului: prin exercițiu și consecvență. Lucrez cu un psiholog sportiv și am învățat să accept emoțiile, nu să mă lupt cu ele. Cel mai mult m-a ajutat să înțeleg că nu trebuie să controlez totul, ci doar ceea ce depinde de mine”, spune Mădălina.

În momentele în care apare durerea sau îndoiala, discursul interior este cât se poate de simplu, spune ea. „Îmi spun să rămân prezentă. Să mă concentrez pe următorul pas, nu pe cât mai este până la finish. De multe ori îmi repet: «Ai încredere. Continuă.»”

Este o filozofie pe care și-a construit-o în timp, după mii și mii de kilometri alergați, numeroase obstacole și accidentări.

O cursă în jurul Pământului și o accidentare care i-a schimbat viața

De-a lungul carierei, Mădălina Florea estimează că a alergat peste 40.000 de kilometri, cât întreaga circumferință a Pământului.

„Au avut un preț mare. Multă muncă, multe accidentări, sacrificii și timp petrecut departe de familie. Dar m-au format ca om și nu aș schimba nimic”, spune sportiva din Sighișoara despre toți kilometri alergați.

În 2018, o ruptură a tendonului lui Ahile părea să pună capăt visului de performanță. Recuperarea a fost lungă și dificilă, însă tocmai acel moment a împins-o spre trail running, o disciplină în care avea să ajungă una dintre sportivele de elită. Acum, privind în urmă, spune că accidentarea aceea nu mai este o amintire dureroasă.

„Astăzi cred că acel moment m-a schimbat complet. A fost foarte greu, dar fără acea accidentare probabil nu aș fi descoperit trail running și nu aș fi ajuns unde sunt acum”, spune Mădălina. Este și meritul medicului lotului național de canotaj, dr. Vasile Oșean, că Mădălina a descoperit alergarea montană. El a ajutat-o să se recupereze și a trimis-o într-o drumeție în Ciucaș, spunându-i că de acolo va avea rezultate mari. Câțiva ani mai târziu, în 2025, Mădălina a devenit cea mai bună alergătoare montană din lume.

Experiențele din ultimii ani au schimbat și relația pe care o are Mădălina cu propriul corp, iar pentru un sportiv aceasta este probabil cea mai importantă relație.

„Da. Și am învățat să-l ascult. În trecut încercam să merg peste orice durere. Astăzi știu că uneori cea mai bună decizie este să iei o pauză pentru a putea continua pe termen lung”, recunoaște Mădălina.

Într-un interviu acordat anterior, sportiva povestea că la una dintre curse avea „glezne răsucite și genunchi beliți”, iar fiecare cicatrice reprezintă o amintire din cursele alergate în întreaga lume. Atunci spunea că își sărută genunchii după competiții, ca semn de recunoștință pentru ceea ce îi permit să facă. Este un ritual pe care l-a păstrat și astăzi și îmi spune și de ce a ajuns să aibă o relație atât de blândă cu corpul său. „Pentru că am înțeles cât de multe face corpul meu pentru mine. După fiecare cursă simt recunoștință, indiferent de rezultat. El este partenerul meu, nu adversarul meu.”

„Mi-ar plăcea să inspir oameni”

Deși rezultatele au propulsat-o în elita mondială a alergării montane, Mădălina Florea spune că performanța nu este singurul lucru pentru care și-ar dori să fie ținută minte.

„Mi-ar plăcea să fiu ținută minte nu doar pentru rezultate, ci pentru că am inspirat oameni să creadă mai mult în ei și poate pentru că am ajutat trail running-ul din România să crească.”

Așa că pentru Mădălina nu e întâmplător că atunci când vorbește despre competiții și alergare cuvântul „bucurie” se tot repetă în discursul ei. Deși, poate, te-ai aștepta ca de la un sportiv de top într-un asemenea sport construit pe durere, efort și sacrificiu să auzi mai des cuvinte precum „determinare”, „perseverență”, „ambiție”. Dar Mădălina încearcă să nu uite motivul pentru care a început să alerge.

„Îmi amintesc mereu de ce am început: pentru că îmi place să alerg. Dacă pierd bucuria, performanța nu mai are aceeași valoare.”

Victoria de la Broken Arrow reprezintă unul dintre cele mai importante rezultat al carierei sale de până acum, asta e clar. Dar pentru Mădălina Florea linia de sosire nu pare niciodată să fie acolo unde se termină o competiție. Fiecare linie de sosire este doar un nou popas din această cursă pe care Mădălina o aleargă în jurul lumii cu zâmbetul pe buze și din plăcere, cu bucurie, așa cum poate fi văzută în toate pozele care-i sunt făcute pe traseu.

Performanțe Mădălina Florea