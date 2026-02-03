O româncă reclamă că a pierdut 2,5 milioane de euro, după ce a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului”

Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis, marți, un dosar penal, după ce o femeie a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un nigerian care pretindea că este „prințul moștenitor al Dubaiului”, scrie Agerpres.

Conform unor relatări din presă, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească, împreună cu prințul moștenitor al Dubaiului, într-o fundație umanitară.

În realitate, bărbatul respectiv ar fi un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o schemă sofisticată de înșelare a victimelor, prin folosirea de identități false, bănci fictive, consilieri financiari, dar și „promisiuni romantice și de căsătorie”.

Femeia din România a fost astfel convinsă că stă de vorbă cu un „prinț al Dubaiului” și a transferat într-un cont fals peste 2,5 milioane de dolari, bani proveniți din diverse împrumuturi bancare, pentru care și-a ipotecat casa, dar și resurse financiare ale companiei sale.

Ea a aflat că totul a fost o înșelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți că nu primiseră o parte din bani. Aceștia i-au mărturisit că întreaga poveste a fost o fraudă.

Autoritățile fac acum cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. „Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș”, a mai transmis DIICOT.