O româncă sosită din Diaspora l-a întâlnit pe cel care a vândut-o, când avea 8 luni, pentru 1.000 de euro

În primii cinci ani după Revoluție, peste 30.000 de copii români au fost adoptați de familii străine, iar anchetele ulterioare au scos la iveală cazuri de falsuri în acte, plăți ilegale și chiar trafic de minori mascat sub aparența „umanitarismului”. Roxana este una dintre victime.

Timp de 33 de ani, Roxana Pamela H., canadiancă născută în România, a trăit fericită alături de familia ei din Quebec. Știa de la părinți că s-a născut la Târgoviște și că a fost adoptată de ei în 1991. Toată viața i s-a spus Roxi, iar soțul are acest nume tatuat pe piept. Însă anul trecut a aflat – nu doar că numele său adevărat nu este Roxana Pamela -, ci și că adevărata Roxana Pamela e în altă parte. Ea fusese vândută unui intermediar și adoptată de familia de canadieni sub o identitate falsă.

