O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă a fost arestată de agenții de imigrare din SUA

Mama nepotului Karolinei Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost reținută de agenții americani de imigrare în Revere, statul american Massachusetts, ca parte a măsurilor de represiune împotriva imigrației întreprinse de administrația Trump, relatează The Guardian.

Bruna Ferreira, o rezidentă din zona Bostonului care a migrat cu familia sa în SUA din Brazilia în copilărie, a fost reținută pe 12 noiembrie și se află și acum în arest la un centru al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din Louisiana.

Bruna Ferreira, în vârstă de 33 de ani, mergea cu mașina să-l ia de la școală pe fiul ei în New Hampshire, când a fost oprită în Revere, a declarat miercuri avocatul ei, Todd Pomerleau, citat de AP.

Femeia a fost logodită cu fratele secretarei de presă a Casei Albe, Michael Leavitt. Cei doi au împreună un fiu, Michael Leavitt Jr., în vârstă de 11 ani, pentru care au custodie comună.

Publicația locală Boston Globe a relatat că mașina lui Ferreira a fost oprită „brusc” de agenți ICE. Sora Ferreirei, Graziela Dos Santos Rodrigues, a declarat publicației că agenții i-au cerut numele și permisul de conducere, dar Ferreira nu avea un act de identitate.

„Nu au fost cei mai blânzi cu ea”, a declarat sora femeii, pentru Boston Globe.



„Sunt sigură că sora mea era îngrozită. Este aici de când avea șase ani. Este ca o americancă”, a mai spus Graziela.

O sursă de la Casa Albă, familiarizată cu situația, a confirmat legăturile de familie dintre Ferreira și Karolina Leavitt.

„Această persoană este mama nepotului Karolinei și nu au vorbit de mulți ani. Copilul a locuit în New Hampshire cu tatăl său de când s-a născut. Nu a locuit niciodată cu mama sa”, a spus sursa de la Casa Albă.

Separat, un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă a confirmat că ICE a arestat „o străină ilegală din Brazilia”. „A intrat în SUA cu o viză turistică B2 care îi impunea să părăsească SUA până la 6 iunie 1999. În prezent, se află la Centrul de Procesare ICE din South Louisiana și este în curs de expulzare”, a spus purtătorul de cuvânt.

