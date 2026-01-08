O scenă politică atent regizată și un pariu de 45 de miliarde de euro, pentru votul crucial. Dar încă nu se știe dacă avionul spre țările Mercosur va decola

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen (stânga), și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, discută înaintea unei cine oferite de cuplul regal din Danemarca pentru șefii de stat și de guvern ai UE, la Palatul Amalienborg din Copenhaga, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Bruxellesul are nevoie să obțină sprijinul Romei până vineri pentru a asigura majoritatea necesară care să voteze acordul comercial istoric al UE cu America de Sud.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este hotărâtă să se deplaseze săptămâna viitoare în America de Sud pentru a semna acordul comercial mult amânat al UE cu blocul țărilor Mercosur, dar trebuie să facă promisiuni de ultim moment fermierilor europeni pentru a putea urca în avion, scrie Politico.

Țările UE urmează să ia vineri o decizie crucială cu privire la aprobarea controversatului acord cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care se află în negociere de mai bine de un sfert de secol.

Nu este încă sigur că Ursula von der Leyen va putea obține majoritatea de care are nevoie vineri. Totul se reduce la decizia Italiei, care are votul decisiv – dacă va sprijini sau nu acordul.

Pentru a-și asigura sprijinul Romei, von der Leyen a făcut marți, într-o scrisoare, câteva promisiuni suplimentare privind finanțarea agriculturii. Ținta era clară: premierul italian Giorgia Meloni – al cărei refuz de a susține acordul Mercosur a forțat-o pe von der Leyen să-și anuleze călătoria pe care o planificase în decembrie pentru semnarea acordului.

În esență, acordul Mercosur este o inițiativă a marilor producători europeni de a vinde mai multe mașini, utilaje și produse chimice în America Latină, în timp ce puterile agricole din emisfera sudică vor obține un acces mai mare la piața europeană pentru produsele alimentare – o perspectivă care îi îngrozește pe fermierii din UE.

În timp ce Germania și Spania au condus de mult timp eforturile pentru încheierea unui acord, Franța și Polonia se opun categoric. Astfel, Italia rămâne țara membră cheie, pregătită să dea votul decisiv.

Scrisoarea lui Von der Leyen de marți a fost o scenă atent regizată de teatru politic, notează publicația de la Bruxelles.

În scrisoarea adresată președinției Consiliului UE și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa Executivului comunitar a oferit acces anticipat la până la 45 de miliarde de euro în fonduri agricole din cadrul următorului buget pe termen lung al blocului comunitar, reafirmând în același timp cheltuielile agricole de 293,7 miliarde de euro după 2027.

Ea a insistat că măsurile din scrisoarea ei „vor oferi fermierilor și comunităților rurale un nivel de sprijin fără precedent, în unele privințe chiar mai mare decât în actualul ciclu bugetar”.

Banii nu sunt noi – sunt preluați dintr-un fond existent în următorul buget pe termen lung al UE –, dar guvernele pot acum să îi blocheze pentru fermieri din timp, înainte ca aceștia să fie realocați în cadrul negocierilor bugetare ulterioare.

Von der Leyen a prezentat această măsură drept una care garantează stabilitate și pregătire în fața crizelor, oferindu-i Meloni o victorie tangibilă pe care o poate prezenta puternicului lobby agricol.

Va susține Meloni acordul cu Mercorsur?

Marea întrebare este dacă Italia va considera că promisiunile lui von der Leyen sunt suficiente înaintea reuniunii decisive de vineri.

Primele semnale sugerează că Roma ar putea să-și modereze poziția. Meloni a emis o declarație în care afirma că angajamentul privind finanțarea agriculturii reprezintă „un pas pozitiv și semnificativ în negocierile care vor conduce la noul buget al UE”, dar a evitat în mod evident să facă o legătură directă cu Mercosur. Președintele francez Emmanuel Macron a salutat, de asemenea, scrisoarea lui von der Leyen, dar nu există perspective ca Parisul să susțină vineri acordul cu Mercosur.

Nicola Procaccini, un aliat apropiat al Giorgiei Meloni în Parlamentul European, a declarat pentru publicația citată: „Ne îndreptăm în direcția corectă pentru a permite Italiei să semneze (acordul cu) Mercosur”.

Direcția corectă, dar s-a ajuns la destinație? Guvernul de la Roma nu a dorit să comenteze dacă va sprijini acordul.

Germania, liderul industrial al UE, dorește să încheie un acord cu țările Mercosur pentru a-și stimula exporturile, dar este încă sceptică în ceea ce privește existența unui sprijin suficient pentru finalizarea acordului vineri.

Un oficial german a avertizat că totul este încă în joc. „Se conturează o majoritate calificată, dar acordul nu este încă încheiat. Până nu avem rezultatul, nu avem niciun motiv să ne relaxăm”, a spus oficialul.

Cu toate acestea, optimismul crește în ceea ce privește Roma în tabăra pro-Mercosur. La urma urmei, pactul este considerat în general ca fiind în interesul nu numai al companiilor de inginerie din Italia, ci și al producătorilor de vinuri și produse alimentare de înaltă calitate, care sunt mari exportatori către America de Sud.

Franța și Polonia se opun categoric

România și Cehia reprezintă provocări suplimentare, a declarat un diplomat al UE, care și-a exprimat îngrijorarea că acestea ar putea să se opună acordului vineri, reducând majoritatea la margini foarte strânse. Diplomatul a spus însă că Italia va susține acordul.

„Franța nu este încă satisfăcută de propunerile făcute de Comisie”, a declarat marți un oficial al ministerului francez al agriculturii, recunoscând totuși că s-au înregistrat unele îmbunătățiri. „Strategia Parisului pentru această săptămână este în continuare aceea de a căuta o minoritate de blocare”, a precizat el.

„Italia are propria strategie, noi o avem pe a noastră”, a adăugat oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Aliații Franței, în special Polonia, sunt la fel de categorici. Ministrul polonez al agriculturii, Stefan Krajewski, a declarat că prioritatea este pur și simplu „blocarea acestui acord”. Dacă acest lucru nu va reuși, Varșovia va solicita garanții și compensații maxime.

Asta înseamnă că totul se va decide vineri.

Un al doilea eșec în ceea ce privește trimiterea Ursulei lui von der Leyen pentru finalizarea acordului ar fi extrem de jenant și nu ar face decât să alimenteze furia Berlinului față de alte țări ale UE care împiedică încheierea înțelegerii.

Deocamdată, nu este clar încă dacă von der Leyen se va urca în avion.