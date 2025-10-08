„O senzație de declin”. Scaune goale și lipsă de interes la conferința Partidului Conservator din Marea Britanie, aflat în cădere liberă în sondaje

Un sondaj YouGov publicat luna trecută a arătat că, dacă alegerile generale din Marea Britanie ar avea loc acum, conservatorii ar rămâne cu doar 45 de deputați în parlament. Reducerea relevanței partidului a fost vizibilă la conferința națională organizată la Manchester, scriu The Independent, AFP și The Observer.

Lidera Partidului Conservator britanic Kemi Badenoch a propus miercuri reducerea cheltuielilor sociale, reduceri de taxe, inclusiv cea pentru cumpărarea de proprietăți, și a criticat situația în care se află țara, într-un discurs ținut la conferința națională a grupării politice, scrie Reuters.

Marea Britanie „stagnează, în vreme ce lumea avansează”, a susținut Badenoch, la evenimentul organizat la Manchester, în care a mai spus că migrația face ca serviciile publice să fie mai proaste și a promis că partidul său „este singurul care poate trece gestul generației noastre”.

Discursul a fost rapid criticat de voci care au amintit că Partidul Conservator a fost la guvernare timp de 14 ani, înainte de a pierde alegerile anul trecut.

„Este uimitor că ultimul ei discurs nu conține încă nicio scuză pentru faptul că conservatorii au distrus economia”, a spus un purtător de cuvânt al Partidului Laburist, aflat la guvernare, citat de The Guardian.

Scaune goale la conferință

Criticile laburiste sunt însă ultima problemă a lui Badenoch și a partidului său.

În vreme ce lumea a venit la discursul liderei partidului, presa a remarcat numărul impresionat de scaune goale de la celelalte prelegeri și dezbateri ale conservatorilor.

În plus, o serie de conservatori de rang înalt au boicotat conferința, a scris The Independent, care a remarcat că printre cei care nu s-au prezentat se află foștii prim-miniștri Boris Johnson și Liz Truss și foști miniștri, printre care Sir Jacob Rees-Mogg, care a participat în schimb la reuniunea Reform – partidul lui Nigel Farage – care a avut loc în Birmingham luna trecută.

Presa britanică a observat că nici măcar protestatarii care veneau de obicei să picheteze conferințele conservatorilor nu au mai venit de data aceasta, evenimentul fiind în mare parte unul discret. „O senzație de declin”, a concluzionat un text de opinie în publicația The Observer.

Iar Reform a încercat să strice și mai mult reuniunea anunțând că 20 de consilieri conservatori au trecut de partea partidului lui Nigel Farage.

Badenoch a negat că scaunele goale la unele evenimente reprezintă o problemă și a asigurat că la reuniune e plin de activiști și membri ai partidului.

După Brexit, potopul

Problemele sunt și mai mari.

Conservatorii au condus Marea Britanie pentru o mare parte din istoria recentă, inclusiv o perioadă de 18 ani între 1979 și 1997 și 14 ani între 2010 și 2024.

Au câștigat cele mai multe alegeri generale și au avut cei mai mulți prim-miniștri dintre toate partidele politice moderne din Marea Britanie.

Dar referendumul privind Brexit-ul din 2016 a declanșat un declin fără precedent al popularității partidului, provocând demisia de la Downing Street a prim-ministrului de atunci, David Cameron, și declanșând lupte interne acerbe între facțiuni, scrie AFP.

Conservatorii au trecut prin încă patru lideri, printre care Boris Johnson, care a fost doborât de numeroase scandaluri, și Liz Truss, care a fost forțată să demisioneze după ce a propus un buget dezastruos.

Alegerile de anul trecut, câștigate de Partidul Laburist al lui Keir Starmer, au oferit conservatorilor doar 121 de parlamentari în parlamentul britanic de 650 de locuri – cea mai serioasă înfrângere a lor într-o alegere generală.

Apariția Reform

De atunci, problemele conservatorilor s-au agravat, după ce Partidul Reform, anti-migrație, condus de carismaticul eurosceptic Nigel Farage, a crescut spectaculos în sondaje, erodându-le sprijinul.

Soluția lui Badenoch a fost să mute partidul mai la dreapta, au observat comentatorii.

Săptămâna aceasta, ea a anunțat că orice viitor guvern conservator condus de ea va retrage Marea Britanie din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și va deporta 150.000 de migranți ilegali pe an.

Badenoch și-a ascuțit de asemenea discursul împotriva politicilor de mediu.

Este neclar dacă această poziționare va avea succes, dar semnele nu sunt bune. La începutul acestui an, partidul a suferit cea mai gravă înfrângere din istoria sa în alegerile locale, iar doi dintre deputații săi au trecut la Reform.

Având în vedere că sondajele arată că următoarele alegeri, prevăzute pentru 2029, se vor transforma într-o luptă directă între Starmer și Farage, mulți observatori speculează că Badenoch nu va mai fi în funcție până atunci, scrie AFP.

În cădere în sondaje

Un sondaj YouGov publicat luna trecută a arătat că, dacă alegerile generale ar avea loc acum, conservatorii ar rămâne cu doar 45 de deputați.

Asta i-ar plasa pe locul patru, în spatele liberal-democraților, cu Reform în frunte, cu 311 de locuri, puțin sub majoritate, și laburiștii pe locul doi.

Dacă un astfel de scenariu s-ar produce după următoarele alegeri, Farage ar putea cere conservatorilor să devină partener minoritar într-o coaliție de guvernare.