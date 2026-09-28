O specialitate de lux controversată, pe buletinul de vot din Washington. Dezbateri aprinse privid foie gras înaintea alegerilor

În luna noiembrie, când vor fi alegerile de la jumătatea mandatelui, cetățenii cu drept de vot din Washington DC se vor pronunța și asupra unei propuneri de interzicere a vânzării de foie gras, delicatesa culinară franceză, în capitala americană, scrie AFP.

Activisti pentru drepturile animalelor au strâns, într-adevăr, semnăturile a 5% dintre alegătorii înscriși pe listele din Districtul Columbia, necesare pentru organizarea unui referendum privind această specialitate obținută prin îngrășarea forțată a gâștelor sau a rațelor.

„Îi bagă o tijă în gâtul unei rațe ca să-i îngrașe ficatul. Nu e în regulă”, a denunțat James Nance, unul dintre activiști, cu pancarta „Save the ducks” (Salvați rațele) în mână.

Susținătorii măsurii sunt convinși că aceasta va fi adoptată, chiar dacă dezbaterile, cu care capitala americană este obișnuită, rămân aprinse. Însă subiectul este în mare parte necunoscut publicului larg.

„Anul viitor, va urma interzicerea unui alt produs de nișă”

Cel mai înverșunat oponent al propunerii este Bart Hutchins, bucătar-șef și proprietar al restaurantului Butterworth’s, un local de lux situat lângă Congres și foarte apreciat de administrația Trump.

El folosește foie gras sub diverse forme, inclusive la înghețată, fiind un element indispensabil al meniului său.

Restaurantul se teme de consecințe asupra localurilor cu specific francez din oraș și a denunțat o „tendință foarte modernă de a călca în picioare trecutul”.

„Anul viitor, va urma interzicerea unui alt produs de nișă… până când nu vom mai mânca decât, să zicem, nuggets de pui și nu vom mai avea niciun patrimoniu culinar”, a spus el indignat.

Mii de semnături pentru referendum

Activiștii de la Pro Animal DC ar dori ca orașul să urmeze exemplul Californiei sau al orașului Pittsburgh, din Pennsylvania, unde au fost adoptate legi împotriva foie gras-ului.

„Washington DC este al treilea cel mai mare consumator de foie gras din întreaga țară. Așadar, eliminarea acestui produs crud din oraș ar avea un impact considerabil asupra industriei foie gras-ului”, a susținut purtătoarea de cuvânt a grupului, Natalie Fulton.

Au strâns aproape 32.000 de semnături pentru organizarea unui referendum, adică mai multe decât cele obținute de propunerea de legalizare a canabisului, aprobată în 2014.

Potrivit activistului Mike Accardi, dacă foie gras-ul este încă disponibil la vânzare, este pentru că „mulți oameni nu știu despre ce este vorba”.

James Nance, un carnivor declarat care publică regulat pe Instagram fotografii cu preparatele sale preferate din carne, reprezintă o excepție în cadrul acestei mișcări preponderent vegetariene.

„Există probleme mai urgente, precum apărarea democrației” sau „atacurile administrației Trump”, recunoaște el. Dar, întrucât foie gras-ul face obiectul unui referendum, „mi-am spus că aș putea ajuta”.

Un producător local contestă propunerea

Jordan Grinor, directorul Hudson Valley Farms, unul dintre cei doi producători comerciali de foie gras din Statele Unite, contestă vehement acuzația de cruzime.

El susține că, în natură, rațele se îndoapă înainte de migrație și acumulează grăsime în ficat, și afirmă că îndoparea este o practică tradițională în creșterea animalelor.

„Ar trebui ca guvernele să aibă puterea de a decide ce avem dreptul să mâncăm? Aceasta este, de fapt, întrebarea care se pune aici”, a spus el, adăugând că o interdicție la Washington ar putea lăsa fără loc de muncă cel puțin o treime din cei 150 de angajați ai săi care lucrează în producția de foie gras, în nordul statului New York.