O ștampilă de la poșta din Tiraspol vorbește despre cum a ajuns un politician polonez „sub controlul serviciilor secrete ruse”. Reacția din Polonia și diferența față de România

Marcin Romanowski a ocupat funcția de ministru adjunct al justiției în fostul guvern național-conservator al partidului Lege și Justiție (PiS). Următit de lege în Polonia de doi ani, el a fugit inițial în Ungaria, unde Viktor Orbán i-a oferit azil politic. Când Orbán a pierdut puterea, Romanowski a dispărut din Budapesta.

România nu e singura țară din estul Europei care nu-i poate extrăda pe cetățenii săi condamnați, pentru că aceștia au fugit.

Un caz recent din Polonia oglindește dimensiunea fenomenului.

Există însă și o diferență. În momentul în care „mâna Rusiei” apare în cazuri, toate partidele din Polonia reacționează la unison, deși în sute de alte teme ele se contrazic politic.

Polonia îl caută pe Marcin Romanowski, 50 de ani, fostul său demnitar, din vara lui 2024. El este căutat de justiție pentru 11 capete de acuzare, printre care deturnarea de fonduri. O vreme s-a știut că politicianul e la Budapesta, ceea ce a adus o tensiune între cele două țări, după cum a descris BBC cazul.

Marcin Romanowski. Credit line: Jaap Arriens / Sipa USA / Profimedia

În aprilie, după ce Orban a pierdut puterea, Romanowski s-a volatilizat din Budapesta și locul unde se găsește a devenit o enigmă.

Plicul din Transnistria

Acum câteva zile, Romanowski a trimis o scrisoare autorităților poloneze. O purtătoare de cuvânt a tribunalului districtual din Varșovia, care se ocupă de chestiunile legate de extrădare, a confirmat site-ului de știri Gazeta.pl că scrisoarea vine din Transnistria.

„Scrisoarea și plicul indică faptul că pachetul a fost trimis tribunalului din Tiraspol, în Transnistria”, a declarat judecătoarea Anna Ptaszek.

Autoritățile au testat și o altă confirmare. „Scrisoarea cu ștampila din Tiraspol poartă semnătura lui scrisă de mână”, a mai spus judecătoarea.

Ce cere Marcin Romanowski

Politicianul fugar a le-a scris autorităților că e dispus să se prezinte în fața instanței sau a procurorilor, cu condiția să nu fie plasat în arest, a spus un reprezentant al Varșoviei, care a adăugat că procurorii nu au luat încă o poziție cu privire la cererea lui Romanowski.

Cazul a stârnit o conversație națională aprinsă în Polonia. Indiferent de pozițiile politice incongruente de multe ori, toate partidele poloneze sunt critice la adresa Moscovei. În privința asta, consensul este aproape total.

A suprins că că un politician polonez de rang înalt care fuge de justiție este acum în Transnistria, un teritoriu nu doar controlat informal de Rusia, dar unde sunt trupe ale lui Putin.

Reacțiile unanim critice

„Aș spune că Romanowski se află acum, foarte probabil, sub influența serviciilor secrete ruse”, a declarat viceministrul apărării Cezary Tomczyk, citat de postul de televiziune TVN.

Paweł Wojtunik, fostul șef al Biroului Central Anticorupție (CBA) din Polonia, care a lucrat anterior în Moldova, a scris că „este imposibil să intri în Transnistria, cu atât mai puțin să locuiești acolo, fără consimțământul KGB-ului local, care este condus direct de GRU și FSB rusești”.

Nici măcar un lider adjunct al propriului partid al lui Romanowski, partidul național-conservator PiS, nu a fost dispus să-l apere.

Într-un interviu acordat Polsat News și relatat de Notes from Poland, Przemysław Czarnek a menționat că încă nu s-a confirmat faptul că Romanowski se află în Transnistria. Totuși, el a fost de acord, la întrebarea moderatorului, că prezența lui Romanowski pe teritoriul respectiv „ar însemna depășirea unei limite”.

Șeful lui se ascunde, la rândul său, în SUA

Romanowski nu e singurul caz de politician polonez care nu poate fi extrădat. Romanowski a activat la Ministerul Justiției, condus atunci de Zbigniew Ziobro, care este, de asemenea, căutat pentru multiple acuzații.

Atât Romanowski, cât și Ziobro au fost inițial în Ungaria. Au obținut azil în Ungaria pe vremea când țara era condusă de Orbán, aliat al PiS.

După ce Orbán a pierdut puterea la începutul acestui an, Ziobro a fugit în Statele Unite, unde se află și în prezent. Luna trecută, Polonia a solicitat extrădarea sa, deși acesta este un proces care ar putea dura ani de zile.

Ambii politicieni au negat acuzațiile aduse împotriva lor și au susținut că sunt victime ale unei „răzbunări politice” din partea actualului guvern, o coaliție mai liberală condusă de prim-ministrul Donald Tusk, care a preluat puterea în decembrie 2023.

Aceștia au susținut că nu ar putea beneficia de un proces echitabil în Polonia atâta timp cât Tusk rămâne la putere, din cauza influenței guvernului asupra sistemului judiciar.