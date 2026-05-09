O statuie uriașă aurie a lui Donald Trump a fost dezvelită la clubul său de golf din Florida

O statuie impunătoare ce îl înfățișează pe Donald Trump a fost dezvelită miercuri pe terenul de golf al președintelui american din Doral, la vest de Miami, în timpul unei ceremonii prezidate de un pastor, transmite The Independent.

Plasată pe un piedestal într-o poiană cu palmieri, statuia aurie îl înfățișează pe președinte ridicând pumnul drept în aer, reflectând gestul său memorabil după tentativa de asasinat împotriva sa din iulie 2024 din Butler, Pennsylvania. Piedestalul, de aproximativ doi metri înălţime, ridică statuie la peste şase metri.

La ceremonia de inaugurare de miercuri, sculptura a fost îmbrăcată în alb și albastru, asemănător unei toge grecești. A fost înconjurată de câteva zeci de invitați așezați pe scaune, în timp ce pastorul Mark Burns – membru al organizației Pastors for Trump – a vorbit pe podium.

Donald Trump a menţionat dezvelirea statuii într-o postare pe reţeaua sa socială, Truth Social, în care a susţinut că ea a fost amplasată acolo „de patrioţi americani”.

La microfon, Burns a spus că sculptura reprezintă o reamintire a faptului că Dumnezeu îi protejează viața lui Trump.

Deşi nu a participat personal la eveniment, Mark Burns a spus că preşedintele Trump l-a sunat în timpul ceremoniei şi s-a adresat participanţilor.

„Vreau să-i mulțumesc lui Mark Burns, un pastor bun, este un om bun”, a spus Trump la telefonul pe care Burns îl ținea la microfon.

„Îl cunosc de mult timp, a fost cu mine de la început”, a adăugat Trump.

Statuia a făcut obiectul mai multor iniţiative de strângere de fonduri şi a fost finanţată în cele din urmă de un grup de investitori în criptomonede care au plătit 300.000 de dolari, potrivit The New York Times.