O stewardesă a obținut recunoașterea cancerului la sân ca boală profesională, o decizie fără precedent în Franța

O fostă stewardesă a Air France a obținut recunoașterea cancerului de sân ca boală profesională, o premieră în Franța pentru această meserie. Judecătorii au indicat turele de noapte, radiațiile ionizante și fumatul pasiv drept factori care au contribuit la apariția bolii, relatează Euronews.

Cancerul lui Sophie Lainault, în vârstă de 59 de ani, se află acum în remisie. Ea a lucrat pentru compania aeriană franceză timp de 30 de ani, din 1989 până în 2019, mai întâi ca stewardesă, iar apoi ca șefă de cabină pe cursele de lungă distanță. În total, a acumulat peste 12.600 de ore de zbor, dintre care mai mult de 6.500 au fost efectuate pe timp de noapte.

O instanță din Bayonne a recunoscut originea profesională a cancerului său. În luarea deciziei, instanța a ținut cont în special de munca sa regulată pe timp de noapte, de expunerea la radiații ionizante și la fumatul pasiv, întrucât fumatul era permis la bordul aeronavelor Air France până în anul 2000.

Instanța a mai constatat că niciun factor genetic sau element legat de stilul de viață nu putea explica apariția bolii.

Stewardesa s-a luptat trei ani pentru recunoașterea cancerului ei ca boala profesională

Hotărârea vine după o luptă îndelungată. Două comitete regionale responsabile cu recunoașterea bolilor profesionale stabiliseră anterior că legătura dintre activitatea sa profesională și cancer nu fusese demonstrată.

Deoarece cancerul de sân nu figurează pe listele oficiale ale bolilor profesionale din Franța, obținerea unei astfel de recunoașteri presupune o procedură specială, care este adesea îndelungată și complexă.

Sophie Lainault spune că a dus această luptă timp de doi ani și jumătate, cu sprijinul activiștilor sindicali ai CFDT.

Elisabeth Leroux, avocata sa, a afirmat că această hotărâre definitivă, care nu a fost contestată prin apel, ar putea crea un precedent juridic și ar putea deschide calea pentru acțiuni similare din partea altor membri ai echipajelor de zbor.

Decizia instanței îi va permite femeii să se pensioneze anticipat

„Este cu adevărat cea mai mare dorință a mea ca acest lucru să deschidă calea pentru alte femei care, până acum, poate nu ar fi îndrăznit să vorbească”, a adăugat Sophie Lainault.

Pentru fosta stewardesă, această recunoaștere îi va permite, printre altele, să se pensioneze anticipat.

Air France, care nu a fost parte în proces, afirmă că nu a fost informată cu privire la argumentele instanței. Compania aeriană a subliniat că „sănătatea și siguranța angajaților la locul de muncă reprezintă o prioritate absolută”.

Nu este pentru prima dată când cancerul de sân este recunoscut drept boală profesională în Franța. În 2023, o asistentă medicală care lucrase în ture de noapte timp de 28 de ani și fusese expusă la radiații a obținut o recunoaștere similară.

Cancerul de sân rămâne cancerul cu cea mai mare mortalitate în rândul femeilor din Franța, provocând aproape 13.000 de decese în fiecare an.