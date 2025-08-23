O stradă din Berlin, redenumită după 300 de ani din cauza conotațiilor rasiste

O stradă din Berlin a fost redenumită sâmbătă după numele unui filosof african din secolul al XVIII-lea, după ani de controverse legate de denumirea sa anterioară, considerată depășită și ofensatoare, potrivit AFP.

Consiliul local din cartierul central Mitte anunțase încă din 2020 intenția de a schimba numele străzii din Mohrenstrasse („Strada Maurilor”) în Anton Wilhelm Amo, primul filosof de culoare cunoscut care a predat la o universitate germană.

Și stația de metrou Mohrenstrasse a preluat sâmbătă noua denumire, data fiind aleasă pentru a coincide cu Ziua Internațională de Comemorare a Comerțului cu Sclavi.

Spre deosebire de termenul englezesc „Moor” (care desemna inițial populațiile musulmane nord-africane din Peninsula Iberică, dar folosit general pentru a desemna oameni cu pielea închisă la culoare, dar fără precizie etnică n.r.), cuvântul german are o conotație mai directă legată de culoarea pielii și a fost considerat de mult timp peiorativ și ofensator.

Scriitoarea și activista britanică Sharon Dodua Otoo, stabilită în Germania, a dezvelit una dintre plăcuțele cu noul nume alături de primarul districtului, Stefanie Remlinger.

„Strada Anton Wilhelm Amo reprezintă solidaritate și recunoaștere. O comemorare autentic respectuoasă a oamenilor africani din Germania secolului al XVII-lea”, a declarat Otoo.

„Este o mare reușită a societății civile, care a cerut schimbarea numelui de peste 30 de ani”, a spus Tahir Della, reprezentant al grupului Decolonize Berlin, care a organizat festivitățile pentru marcarea momentului.

„Acest lucru arată clar de ce vechiul nume este atât de problematic pentru mulți oameni de culoare din Germania”, a spus el.

Originea denumirii „Strada Maurilor” nu este clară

Ea datează de la începutul secolului al XVIII-lea, în perioada de vârf a comerțului transatlantic cu sclavi, iar unii au sugerat că ar putea face referire la foști sclavi care s-au stabilit acolo.

O altă teorie este că numele ar face referire la o delegație diplomatică africană aflată în vizită.

Indiferent de originea exactă, Della a spus că denumirea reprezintă „o descriere rasistă a persoanelor de culoare”.

Totuși, unii locuitori din zonă au inițiat acțiuni legale împotriva consiliului local pentru a încerca să oprească redenumirea.

O decizie de ultim moment a instanței, pronunțată vineri, a amenințat temporar să blocheze procesul, deși muncitorii începuseră deja să înlocuiască plăcuțele stradale.

Însă o instanță superioară a anulat decizia după câteva ore, permițând ca redenumirea să meargă mai departe.

Anton Wilhelm Amo, născut în jurul anului 1700 pe teritoriul de astăzi al Ghanei, se crede că a fost vândut ca sclav și adus apoi în Europa.

„Amo era doar un copil când a fost adus din Africa de Vest în Germania”, a spus Otoo.

Ulterior, el a avut șansa de a primi o educație care l-a purtat la universitățile prestigioase din Wittenberg, Halle și Jena, devenind o figură importantă a perioadei Luminilor în Germania.

Grupul Decolonize Berlin afirmă că noul nume onorează un simbol al „rezistenței, autoafirmării și cunoașterii în diaspora africană”.