O țară care importa 90% din benzină din Rusia a anunțat că își construiește o mini-rafinărie

Kârgâzstanul va construi o mini-rafinărie de petrol în valoare de 25 de milioane de dolari în sudul țării, în încercarea de a stimula producția internă de combustibil și de a reduce dependența de importuri, pe fondul reducerii aprovizionării din Rusia, transmite Reuters.

Acordul privind construirea rafinăriei, care va avea o capacitate anuală de 450.000 de tone, a fost semnat recent cu compania kârgâzo-chineză Central Asian Energy LLC, care va finanța proiectul.

Fabrica va produce benzină și motorină care respectă standardele de mediu K5 și K6, precum și bitum și uleiuri de motor. Prima fază a construcției urmează să fie finalizată în toamna anului 2026.

Kârgâzstanul depinde de importurile de produse petroliere, procurându-și peste 90% din benzină din Rusia.

Rusia se confruntă cu penurii de combustibil încă de la sfârșitul lunii mai, din cauza reducerilor de producție survenite în urma atacurilor asupra rafinăriilor sale efectuate de drone ucrainene.

La sfârșitul lunii iunie, Asociația Comercianților de Petrol din Kârgâzstan a semnalat o penurie de benzină de 95 și98, cauzată de aprovizionarea limitată din Rusia și de o creștere sezonieră a cererii.

Autoritățile au luat o serie de măsuri în ultimele săptămâni pentru a stabiliza piața combustibililor, inclusiv introducerea unor controale temporare asupra prețurilor, eliminarea ulterioară a reglementărilor statale privind prețul benzinei de 95 și impunerea unei interdicții asupra exporturilor de produse petroliere.

Kârgâzstanul așteaptă, de asemenea, livrări de combustibil din China și Belarus.

De asemenea, Ministerul Energiei a anunțat că a ajuns la un acord cu vecina Uzbekistan pentru rafinarea unei părți din petrolul său în rafinăriile uzbece, care vor expedia produsele finite înapoi în Kârgâzstan.

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