O țară din Asia Centrală lansează un serviciu de taxi aerian

Kazahstanul se pregătește să devină prima țară din Asia Centrală care introduce în sistemul său de transport taxiuri aeriene electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), a relatat vineri agenția Anadolu, potrivit Agerpres.

Aparatul Prosperity eVTOL, dezvoltat de producătorul chinez AutoFlight, a fost prezentat în timpul unui zbor demonstrativ în capitala kazahă Astana.

Acest avion de mici dimensiuni poate transporta un pilot și cinci pasageri, viteza sa maximă este de 200 de kilometri pe oră și poate parcurge aproximativ 200 de kilometri cu o singură încărcare.

Serviciul de taxi aerian urmează să fie lansat în Alatau, un oraș nou construit de la zero pe baza conceptului de oraș digital. Primele servicii comerciale de taxi aerian sunt planificate să înceapă la sfârșitul anului 2028 sau începutul anului 2029 între Alatau, Almatî și destinațiile turistice din regiunea Almatî, înainte de a fi extins treptat în Kazahstan.

Tehnologia taxiurilor aeriene se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare la nivel mondial și a fost adoptată până în prezent numai de un număr redus de țări, printre statele care mai au proiecte de acest fel numărându-se SUA, China, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și mai multe țări europene.