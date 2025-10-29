O țară din UE impune o viteză maximă pentru pietoni, „pentru creșterea siguranței pe trotuare”

Pietonii vor putea merge cu maxim 6 kilometri pe oră dacă vor să respecte noua lege adoptată de Slovacia. Parlamentul de la Bratislava a adoptat un amendament la legea circulației care stabilește o viteză maximă permisă pe trotuare, în zonele urbane, relatează Politico.

În afară de pietoni, legea se va aplica de asemenea bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și biciclete electrice, sau patine cu rotile – toți aceștia având voie să circule pe trotuare în Slovacia.

„Scopul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, deputatul Ľubomir Vazny din partidul populist Smer al premierul Robert Fico.

Deputatul a spus că amendamentul va fi util pentru dovedirea încălcărilor legii, „mai ales în cazurile în care este necesar să se stabilească în mod obiectiv dacă persoanele se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată potrivită în zone destinate în principal pietonilor”.

Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii ei nu au explicat public cum intenționează să o aplice.

Viteza medie de mers este, de obicei, între 4 și 5 km/h. Totuși, potrivit British Heart Foundation, un ritm de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru o persoană cu o formă fizică excelentă.

Legea a stârnit critici și ironii în Slovacia

Opoziția a criticat modificarea, iar chiar Ministerul slovac de Interne a afirmat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare, decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekar, din partidul de opoziție liberal Slovacia Progresistă, a declarat că pietonii sunt în pericol din cauza mașinilor, nu a bicicliștilor sau trotinetelor, iar amendamentul pedepsește transportul durabil.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste sigure pentru biciclete, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekar. „La viteza menționată, un ciclist cu greu își poate menține echilibrul”, a adăugat el.

Amendamentul a stârnit valuri de amuzament pe rețelele de socializare, unii întrebându-se dacă alergatul după autobuz ar putea să le aducă o amendă.