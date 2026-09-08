O țară enormă care importă 95% din combustibilii săi din Rusia a intrat într-o criză fără precedent: „E practic imposibil să găsești benzină”

După cinci ore de așteptare la o benzinărie în mijlocul stepei, un pensionar pe nume Nasanjargal încă nu a ajuns la pompă. Vinovată este penuria de combustibil rusesc care a scos la iveală o mare vulnerabilitate a Mongoliei, notează France Presse.

În spatele mașinii sale Toyota cu motorul oprit, șoferii din alte zeci de mașini așteaptă răbdători.

„Nu mai este combustibil. Peste tot sunt cozi imense”, a explicat el pentru AFP, la această benzinărie situată la o oră și jumătate de capitala Ulan Bator.

De câteva luni, Mongolia se confruntă cu o penurie fără precedent de combustibil. Atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești au perturbat aprovizionarea, au epuizat stocurile și au readus în prim-plan întrebările privind siguranța aprovizionării cu energie a țării.

„Nicio opțiune”

Peste 95% din benzina consumată în Mongolia provine din Rusia.

Penuria perturbă lanțurile logistice, face ca prețurile să crească și contravine planurilor multor mongoli, care profită de obicei de scurtul sezon estival pentru a face excursii cu mașina în scopul de a descoperi peisajele grandioase ale țării.

Fost polițist, Nasanjargal spune că „nu mai are nicio opțiune”. „Am venit pe aici sperând că situația va fi mai bună în zona rurală. Dar e la fel peste tot”, a spus el cu un suspin, în timp ce nepoata sa se agită pe bancheta din spate.

Autoritățile sunt sub presiune. Guvernul a instituit cote individuale zilnice, a interzis constituirea de stocuri și a lansat un sistem alternativ de plăcuțe de înmatriculare pentru a reduce numărul de vehicule care vin să-și facă plinul.

Probleme merge dincolo de sectorul transporturilor

Aceste măsuri îi exasperează pe mulți mongoli. „Aceste cozi sunt foarte constrângătoare și extrem de chinuitoare”, a spus Nasanjargal.

Dincolo de Ulan Bator, deja congestionată de traficul zilnic, penuria complică viața în zonele rurale, care depind foarte mult de turism.

Munkhchuluun Samdannyam, guvernatorul provinciei centrale Dundgovi, a afirmat că „prioritatea sa absolută” este să răspundă nevoilor turiștilor și ale crescătorilor de animale.

„Crescătorii de animale nu scot apa manual. Ei folosesc în principal motoare și pompe. Iar pentru a pune în funcțiune aceste motoare, este nevoie de benzină. Pentru ceilalți, gestionăm și coordonăm situația pe cât de bine putem”, a adăugat el.

O țară cu un teritoriu enorm

Mongolia are doar 3,6 milioane de locuitori dar un teritoriu enorm, fiind mai mare decât Germania, Franța, Italia și Marea Britanie luate la un loc.

Țara dispune de resurse limitate pentru a construi infrastructurile necesare, a explicat Telmen Altanshagai, expertă independentă specializată în securitatea energetică.

„Mongolia a inițiat discuții cu Kazahstanul privind comerțul cu produse petroliere. Mai recent, criza a obligat guvernul să importe combustibil din Coreea de Sud și din China”, a spus ea.

Această diversificare este binevenită, dar „nu rezolvă problema fundamentală a dependenței energetice” față de furnizorii străini, a adăugat elmen Altanshagai

Motorina e tot mai scumpă

Logistica țării se bazează în mare măsură pe camioane cu motor diesel. Transportatorii s-au confruntat cu perturbări tot mai mari în această vară. La care se adaugă și costurile care cresc vertiginos.

„Când am ajuns ieri în oraș, era practic imposibil să găsești benzină”, a povestit Enkhbayar Myanganbayar, șofer de camion în vârstă de 25 de ani.

„În ceea ce privește motorina, prețurile au crescut vertiginos în 15 zile. Înainte, era între 4.000 și 4.200 de tugriki pe litru (0,95–1 euro). Acum, este peste 4.600, ba chiar 4.700”, se plânge el.

Unii șoferi se mobilizează: a apărut o platformă online colaborativă, care permite utilizatorilor să semnaleze în timp real disponibilitatea, prețurile și timpii de așteptare.

Însă multe benzinării sunt astăzi închise.

Jurnalistul AFP s-a întors după două zile la stația de benzină unde Nasanjargal era la coadă. Aceasta nu mai era deschisă decât pentru vehiculele de urgență.