O țară europeană se conectează feroviar cu restul UE pentru prima oară în 40 de ani. Și permite o călătorie de 5.000 de km cu trenul pe continent

Trenul care conectează Finlanda și Suedia extinde rețeaua de conexiuni feroviare din întreaga Europă și va permite o călătorie de aproape 5.000 de kilometri între Kolari din Laponia, cea mai nordică stație din Finlanda, și Algarve, în Portugalia, scriu site-ul televiziunii finlandeze Yle și The Independent.

Un nou serviciu feroviar va face legătura între Finlanda și Suedia, care vor fi astfel conectate pe calea ferată pentru prima dată după mai multe decenii.

Noul serviciu, care a început luni la ora 5 dimineața, va circula între orașul finlandez Oulu și orașul suedez Haparanda de-a lungul coastei Golfului Botnic, durata călătoriei fiind de aproximativ o oră și 40 de minute, scrie Yle.

Deși prețurile variază pe parcursul anului, cel mai mic preț pentru o călătorie între Oulu și Haparanda este de 5,40 Euro pentru o călătorie rezervată pentru mijlocul lunii octombrie.

Operat de VR, compania feroviară de stat a Finlandei, serviciul va asigura două curse zilnice în ambele direcții, în fiecare zi a săptămânii. Înainte de lansarea acestui serviciu, pasagerii erau nevoiți să treacă granița cu mașina sau pe jos.

Serviciu suspendat acum aproape 40 de ani

Serviciile au fost suspendate în 1988 din cauza scăderii numărului de pasageri și a diferenței de ecartament între Finlanda și Europa.

„Oamenii așteaptă o legătură feroviară încă de atunci”, a declarat Jukka Kujala, primarul orașului Tornio.

Finlanda utilizează același ecartament, adică aceeași lățime a șinelor, ca Rusia, care este mai larg decât în majoritatea rețelelor europene. În prezent, țara se află în proces de adaptare a ecartamentului la standardele continentale.

Prin urmare, noul tren nu va circula în Suedia dincolo de Haparanda. Pentru a-și continua călătoria, pasagerii trebuie să schimbe trenul VR cu trenurile suedeze Norrtåg, în gara Haparanda, scrie The Independent.

Extinderea conexiunilor feroviare din Europa

Noile trenuri VR opresc acum la gara Tornio C, în Finlanda, înainte de a ajunge la destinația finală, Haparanda. Finlanda nu a mai operat trenuri în alte țări de la încetarea serviciilor către Sankt Petersburg în 2022, după invazia rusă a Ucrainei.

Noul serviciu extinde astfel rețeaua de conexiuni feroviare din întreaga Europă. Acesta va permite pasagerilor să parcurgă o călătorie de aproape 5.000 de kilometri între Kolari din Laponia, cea mai nordică stație din Finlanda, și Algarve, în Portugalia. Se estimează că aceasta va fi cea mai lungă călătorie feroviară din Europa.

Legătura feroviară va permite, de asemenea, o conexiune de 24 de ore între capitalele Helsinki și Stockholm – deși deocamdată, pentru călători ar fi mai economic și mai convenabil să se călătorească cu feribotul sau cu avionul.