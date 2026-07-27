O țară Schengen ține un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, întrerupte în 2015

Islanda a deschis luni votul anticipat în cadrul referendumului care se va ține pe 29 august privind o eventuală reluare a negocierilor de aderare a insulei la Uniunea Europeană, întrerupte oficial din 2015, transmite France Presse.

Alegătorii vor trebui să răspundă la următoarea întrebare: „Ar trebui ca Islanda să reia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană?”.

Opiniile par a fi cu adevărat împărțite în această țară cu aproximativ 400.000 de locuitori. Într-un sondaj publicat pe 29 iunie de Gallup, 52% dintre cele 1.993 de persoane chestionate au răspuns afirmativ, iar 48% negativ.

Islanda și-a depus candidatura de aderare în 2009, după criza financiară care i-a devastat economia, dar negocierile au fost întrerupte oficial în 2015.

În cazul reluării negocierilor, principalul punct de blocaj va viza aspectele legate de pescuit și agricultură, care se află în centrul economiei islandeze.

Cu ocazia vizitei șefului diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, în Islanda, pe 20 iulie, ministra islandeză a Afacerilor Externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, a promis că va fi „fermă” și că va obține „un acord bun privind pescuitul” și agricultura.

Islanda are deja acces la piața unică europeană datorită aderării sale la Spațiul Economic European (SEE), care o obligă să adopte o mare parte din legislația europeană. De asemenea, este membră a spațiului Schengen, dar nu face parte din uniunea vamală europeană.

Dacă opțiunea „da” ar câștiga pe 29 august, ar fi necesar un al doilea referendum privind chestiunea aderării în sine.

Foto: Michele Ursi | Dreamstime.com