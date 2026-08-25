O țară uriașă a vrut să „înroșească” etichetele sucurilor la cutie și chipsurilor. Apoi a venit contraatacul „Big Food”

O cutie de Fanta vândută în Londra are 63 de calorii. Dacă achiziționezi aceeași marcă în India, aceasta conține de trei ori mai mult zahăr. De asemenea, conține coloranți artificiali, a căror prezență în produsele alimentare din Europa necesită un avertisment de sănătate vizibil, notează Reuters.

În India, prezența colorantului este menționată doar cu litere mici pe spatele cutiei. Acest lucru convine unora dintre cele mai mari companii din lume, care s-au opus de mult timp eforturilor Indiei de a impune avertismente nutriționale pe partea din față a produselor ambalate.

Giganții din industria de consum, precum Coca-Cola, producătorul Fanta, par să aibă avantajul, scrie agenția internațională de presă.

Autoritatea de siguranță alimentară a cedat

Autoritatea indiană de reglementare în domeniul siguranței alimentare a declarat în luna august că a renunțat la inițiativa de a impune avertismente colorate pe partea din față a ambalajelor alimentelor.

Aceasta a afirmat că astfel de etichete de avertizare nu țin cont de faptul că bucătăria indiană are arome mai intense decât mâncarea occidentală și a propus, în schimb, ca companiile să afișeze un tabel alb-negru cu conținutul de zahăr, grăsimi și sare.

Curtea Supremă a Indiei analizează în prezent această decizie, în urma unei petiții depuse de activiști din domeniul sănătății publice. Miza o reprezintă silueta celor 450 de milioane de indieni care ar putea fi obezi sau supraponderali până în 2050, potrivit unui studiu recent publicat în revista Lancet.

Experții susțin că o mai mare transparență în etichetare poate contribui la formarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase. La insistența acestora, aproximativ 20 de țări au adoptat etichete explicative — care pot include evidențierea conținutului ridicat de zahăr cu roșu și a conținutului scăzut de grăsimi cu verde — pe partea frontală a ambalajelor produselor alimentare.

Șefă Coca-Cola: Etichetele de avertizare sunt inutile

Autoritatea pentru Siguranța și Standardele Alimentare din India a cedat în urma unei întâlniri tensionate din luna martie cu reprezentanții industriei, care au susținut că astfel de etichete de avertizare sunt confuze și ineficiente, potrivit înregistrărilor analizate de Reuters.

Reprezentanții industriei au îndemnat, de asemenea, autoritățile de reglementare să se concentreze pe încurajarea controlului porțiilor.

Este „foarte simplist” să crezi că un consumator care nu citește deja listele de ingrediente „va fi atât de informat prin simpla vedere a unui simbol sau a unei pictograme pe etichetă”, încât dieta sa să se îmbunătățească semnificativ, a declarat Mili Bhattacharya, director executiv senior al Coca-Cola India, în cadrul întâlnirii din 19 martie.

Ea a adăugat că etichetele de avertizare sunt inutile, deoarece nu îi vor împiedica pe consumatori să consume în continuare alimente bogate în zahăr și sare. De asemenea, acestea nu sunt necesare, deoarece medicii indieni au făcut o treabă bună în a-și instrui pacienții cu privire la alimentele care trebuie evitate.

Cu toate acestea, Coca-Cola și partenerii săi de îmbuteliere au adăugat în mod voluntar etichete de tip „semafor” pe băuturile lor în peste 20 de piețe europene. Astfel de etichete oferă informații „clare și transparente”, afirmă Coca-Cola HBC, o filială cu sediul în Elveția, pe site-ul său web.

Nestlé face parte din grupurile de presiune indiene care s-au opus propunerilor anterioare ale autorității de reglementare. Totuși, compania utilizează în mod voluntar etichete explicative în Marea Britanie încă din 2013.

Presiunile au „paralizat” autoritățile de reglementare

Mai multe companii din industria alimentară au depus plângeri legale împotriva unor influențatori de pe rețelele sociale care au criticat modul în care acestea își comercializează produsele în India.

Amenințarea pe care o reprezintă etichetele de avertizare pentru profituri înseamnă că industria este stimulată „să reziste cât mai mult timp posibil, fără a informa publicul indian cu privire la caracterul sănătos al alimentelor pe care le comercializează”, a declarat Simone Pettigrew, șefa departamentului de politici alimentare la Institutul George pentru Sănătate Globală din Australia.

Presiunile exercitate de grupurile de interese au „paralizat aproape complet” autoritățile de reglementare, împiedicându-le să adopte standarde mai stricte, a afirmat Pettigrew, care a cercetat etichetele de pe ambalaje în peste douăzeci de țări.

Aproape 80% dintre produsele fabricate pe piața indiană a alimentelor și băuturilor ambalate, evaluată la peste 100 de miliarde de dolari, ar putea fi considerate cu conținut ridicat de grăsimi, zahăr și sare, conform estimărilor industriei.

Aceasta înseamnă că ambalajele ar fi inundate de roșu dacă industria ar adopta etichete de avertizare codificate prin culori, a declarat Deepak Jolly, de la Ind Food & Beverage Association, în cadrul întâlnirii din martie cu autoritățile de reglementare.

IFBA, care reprezintă companii precum PepsiCo, a declarat, ca răspuns la întrebările Reuters, că dorește mai multă claritate din partea autorităților de reglementare. Propunerile actuale, a afirmat aceasta, ar putea duce la apariția etichetelor de avertizare „conținut ridicat de zahăr” pe ambalajele de apă de cocos care conțin doar zahăr natural.

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