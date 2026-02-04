O televiziune al cărei nume semăna cu cel al lanțului de magazine Profi și-a schimbat denumirea. După două luni a fost nevoită să se răzgândească și s-a întors la numele „cu probleme”: „S-a considerat că le luăm din rating”

Un post de televiziune din România mai puțin cunoscut, dar cu acoperire națională, Profi 24 a cerut CNA în decembrie anul trecut să-și schimbe numele în Pro 24, relatează PaginadeMedia. Motivul: denumirea stației aducea cu numele lanțului de supermarketuri Profi. În plus numărul 24 întărea asemănarea sugerând că acesta este deschis non-stop.

Noua denumire aprobată de CNA a fost Pro 24. Numai că după doar două luni, postul tv a cerut să revină la denumirea inițială și asta pentru că denumirea de PRO 24 semăna cu cea a unui alt brand, de presă de această dată, PRO TV.

Reprezentanții postului au spus în fața membrilor CNA că au primit o notificare din partea PRO TV.

„Pro TV ne-a cerut oficial să ne schimbăm numele, considerând că îi umbrim sau, mă rog, le luăm din rating”, a spus în glumă administratorul televiziunii. „Eu am verificat la OSIM, am văzut că Pro 24 nu este ocupat, era ocupat doar Pro, Pro 1, Pro TV. De aceea am şi cerut să schimbăm din Profi pentru că suntem confundaţi cu lanţul de magazine Profi”, a mai adăugat acesta.