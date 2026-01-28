„O tendință a noii generații să prioritizeze echilibrul dintre viață și muncă”. Surpriza din alegerea noii generații de rezidenți

Dermatologia a devenit, de câțiva ani, cea mai „râvnită” specialitate medicală în rândul celor mai buni medici rezidenți din România. Este România o excepție sau vorbim despre o tendință în Europa, pe datele comparative din Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Bulgaria și Franța?

Articolul este parte a proiectului Pulse, un consorțiu jurnalistic internațional în care HotNews este parte și care oferă publicului perspective documentate și diverse, cu informații din mai multe țări, despre probleme de mare interes public. Articolul este scris de Alina Neagu (HotNews – România), Andrea Muñoz (El Confidencial – Spania), Francesca Barca (Voxeurop – Franța), Lorenzo Ferrari (OBCT – Italia), Martina Bozukova (Mediapool – Bulgaria), Noel Baker (The Journal – Irlanda) și Justė Anceviciute (Delfi – Lituania).

Diana Savu este medic specialist dermatolog de doi ani. În anul 2018, când a dat examenul de intrare în rezidențiat, dermatovenerologia a fost prima specialitate la care s-au epuizat locurile, fiind aleasă de mulți dintre cei mai buni absolvenți de Medicină.

Profesor la UMF: „Nefiind legați de un spital, tinerii își găsesc mai ușor de lucru”

Faptul că dermatologia se termină prima la rezidențiat de câțiva ani este comentat, într-un dialog cu HotNews, de Diana Nastasă, medic rezident de sănătate publică și președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți: „Sunt două cauze principale: sunt mai puține locuri decât la alte specialități și există o tendință a noii generații să prioritizeze echilibrul dintre viață și muncă”.

Vorbim despre o specialitate „ofertantă”, ceea ce o face să fie aleasă de unii dintre cei mai buni medici rezidenți, afirmă Alin Nicolescu, medic dermatolog și profesor la catedra de Dermatovenerologie a UMF „Carol Davila” din București: „În primul rând, nefiind legați de un spital, tinerii își găsesc mai ușor de lucru – într-un spital ai un număr limitat de locuri. Poți să lucrezi foarte mult în cabinete, în ambulatoriu, nu ești legat neapărat de un spital. Poți să lucrezi în multe alte zone. Sunt foarte multe argumente”.

Despre satisfacții: „Putem să recunoaștem o boală doar uitându-ne pe piele”

Diana Savu susține că dermatologia nu a fost doar o alegere pragmatică, ci și una care îi oferă satisfacții profesionale, ca medic: „Este o specialitate foarte diversă, poți face foarte multe lucruri în dermatologie. Ne ocupăm și de partea de cancere cutanate, facem și chirurgie la nivelul pielii – tot ce înseamnă tumori beninge sau maligne pe piele le scoatem noi, nu e nevoie să trimitem la alt chirurg. Eu fac și partea aceasta.”

Medicul dermatolog Diana Savu / Foto: Arhiva personală

În plus, spune ea, există boli inflamatorii – care apar pe piele „în urma altor boli ale întregului corp”. „Și putem să recunoaștem o boală doar uitându-ne pe piele și observând ce tip de leziuni există.”

Toate acestea oferă, potrivit tinerei doctore, „o diversitate foarte mare. Diversitatea m-a atras pe mine și pot spune că este o specialitate foarte frumoasă: să reușești să vezi ceva pe pielea unui pacient și să găsești o boală sistemică mie mi se pare ceva cu totul și cu totul deosebit. Îți dă o satisfacție, ca medic.”

Impactul asupra pacientului

Și satisfacția pacientului, adaugă ea, este uneori foarte mare. „Pentru că pielea, fiind un organ vizibil, tinde să existe și o afectare psihologică majoră atunci când oamenii au ceva pe piele și este vizibil de către ceilalți. Și atunci, impactul psihologic asupra pacientului este foarte mare. Este foarte important și pentru ei și au un grad de satisfacție foarte mare atunci când reușesc să rezolve o problemă de piele.”

Dar admite că dermatologia este „mai ofertantă pentru că sunt mai multe locuri de angajare disponibile în sistemul privat.” Ea însăși lucrează în sistemul privat de sănătate, dar spune că pacienții săi au acces la servicii decontate, deoarece are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Diana Savu nu crede că discuția din spațiul public, referitoare la faptul că absolvenții de Medicină care aleg dermatologia fac o alegere mai ușoară, este fondată. „Nu cred că este un fenomen de acuzat. Discuția aceasta nu are o bază solidă, din punctul meu de vedere. Pentru că nu este o specialitate ușoară. Poate că este privită așa pentru că este mai ușor privatizabilă.”

Dr. Alin Nicolescu: „Una dintre cele mai grele”

Și Alin Nicolescu, medic dermatolog și profesor la catedra de Dermatovenerologie a UMF „Carol Davila”, susține ideea că „nu este o specialitate medicală ușoară, este una dintre cele mai grele.”

„Ca să fii un bun medic dermatolog”, spune Alin Nicolescu, „trebuie să fii și un bun internist – pentru că unele probleme dermatologice sunt o consecință a unor probleme de sănătate din interiorul corpului. În plus, trebuie să știi o bună anatomie, să știi manevre chirurgicale – ai intervenții pe care le faci, cu cauter, cu laser, cu bisturiu.”

Dr. Alin Nicolescu / Foto: Arhiva personală

Acestea sunt motive furnizate „din interior” despre preferința rezidenților. Este România un caz unic pentru această alegere care contrazice alegerile tradiționale, ale vechilor generații de medici?

Dr. Daniel Selva, despre cum e în Spania: „Este o specialitate fără ture de gardă, ceea ce permite o anumită calitate a vieții”

În Spania, dermatologia a fost, ca și în România, prima specialitate medicală la care locurile la rezidențiat s-au epuizat, atât în 2024, cât și în 2025. Anul trecut au fost alocate, în total, 131 de locuri, care s-au ocupat din prima zi.

Dermatologia conduce în preferințelor tinerilor medici spanioli „de aproximativ 10 ani”, spune Daniel Selva, secretarul general al Asociației Spaniole a Medicilor Rezidenți.

„Popularitatea sa este legată de condițiile de muncă. Este o specialitate fără ture de gardă, ceea ce permite o anumită calitate a vieții și face posibilă consultarea pacienților în clinică cu un anumit nivel de calm”, adaugă acesta.

Medicul crede că tendința se va menține

Tendința, crede reprezentantul medicilor rezidenți din Spania, „se va menține”: „Motivul este că permite practică privată și este bine plătită. Concluzia pe care o tragem este că tinerii medici iau din ce în ce mai mult în considerare echilibrul dintre viața profesională și viața personală și de familie.”

A doua cea mai râvnită specialitate în Spania a fost chirurgia plastică, estetică și reconstructivă, unde toate cele 55 de locuri s-au ocupat în prima zi, cu excepția unuia, care a rămas pentru a doua zi.

Și în România, această specialitate considerată „înrudită” cu dermatologia – deoarece mulți chirurgi plasticieni se orientează către medicina de înfrumusețare – a fost în top, însă nu pe locul 2, fiind în urma cardiologiei, a radiologiei, a neurologiei sau psihiatriei.

Mâine, mai multe explicații despre alegerile tinerilor medici, din România și din Europa.