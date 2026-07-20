O turistă care a încercat să plece fără să plătească nota la hotel a fost arestată pe aeroport în Spania

O turistă din Irlanda a fost arestată la controlul de frontieră în Spania după ce a încercat să părăsească țara fără să își achite nota de plată la hotel, în valoare de aproape 2.500 de euro, relatează presa spaniolă, preluată de Metro.

Femeia a compărut luni în fața instanței din Gran Canaria, după ce a încetat să mai răspundă solicitărilor de plată venite din partea hotelului unde fusese cazată împreună cu familia sa.

Reprezentanții hotelului din San Bartolomé de Tirajana în care a stat aceasta au declarat că femeia rezervase un sejur de 11 nopți pentru doi adulți și un minor, într-un resort cu servicii all-inclusive, folosind un card bancar.

Însă, atunci când reprezentanții hotelului au încercat să încaseze suma de pe card la finalul vacanței familiei, tranzacția a fost respinsă.

Poliția spaniolă, mesaj ferm pentru turiștii rău-platnici

Un purtător de cuvânt al Poliției Naționale a declarat:

„Personalul hotelului a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu persoana care a făcut rezervarea pentru a rezolva situația. Deși inițial aceasta a susținut că intenționează să efectueze plata, afirmând că nu își poate folosi cardul bancar deoarece se afla deja la aeroport, în cele din urmă a întrerupt orice comunicare fără a achita suma restantă”.

Polițiștii au localizat-o pe femeie la Aeroportul Gran Canaria, unde a fost arestată în timpul controlului de frontieră. Ulterior, ea a fost dusă la secția Poliției Naționale din Maspalomas pentru audieri și pentru întocmirea dosarului.

Un purtător de cuvânt al poliției a adăugat:

„Poliția Națională rămâne ferm angajată în protejarea sectorului turistic din Insulele Canare, un pilon esențial al economiei arhipelagului, prin consolidarea cooperării cu hotelurile pentru combaterea oricărui tip de activitate infracțională care le afectează activitatea”.