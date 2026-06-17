O unitate „neașteptată”. Liderii G7 promit susținere militară fermă pentru Ucraina și sancțiuni intensificate împotriva Rusiei

Declarația a venit la finalul unei zile în care Donald Trump a cerut Rusiei să accepte un acord pentru încheierea războiului, scrie Reuters.

Liderii G7, insclusiv Donald Trump, au susținut o declarație comună prin care promit să intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei și să consolideze sancțiunile împotriva Rusiei.

„Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit față de Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”, au afirmat aceștia într-o declarație publicată miercuri, la scurt timp după miezul nopții.

Liderii G7 „se angajează să intensifice presiunea asupra economiei de război a Rusiei” și să „consolideze sancțiunile, inclusiv cele din sectoarele perolului și gazelor”, au precizat aceștia.

Declarația îl menționează pe Trump de trei ori, precizând că, odată ce SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru încetarea ostilităților, adoptarea de măsuri economice împotriva Rusiei este mai simplă.

„Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a trece la măsuri suplimentare, întrucât președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, se arată în declarație.

O unitate neașteptată la G7

Liderii, care s-au reunit la Evian-les-Bains pentru un summit G7 de trei zile, s-au angajat, de asemenea, să „sporească livrările de capacități de apărare antiaeriană, sisteme suplimentare și interceptori, precum și capacități de lungă distanță” către Ucraina și „să ia în considerare extinderea către Ucraina a beneficiilor licențelor pentru a permite o creștere a producției militare a Ucrainei”.

Declarația vine la finalul unei zile marcate de o convergență neașteptată între Trump și ceilalți membri ai G7, potrivit Reuters.

Marți, Trump a lăsat de asemenea să se înțeleagă că este pregătit să reinstituie sancțiunile împotriva petrolului rusesc, pe care Washingtonul le suspendase anterior până la jumătatea lunii iunie.

„Această reuniune a G7 reprezintă un moment de trezire la realitate din punct de vedere strategic”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un clip publicat după cina liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de SUA.

Trump: „Rusia ar trebui să încheie un acord”

Donald Trump a declarat marți că a avut o întâlnire foarte bună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski marți dimineață și a îndemnat Rusia să accepte un acord pentru încheierea războiului.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr imens de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Și asta doar pe o lună. Au pierdut în medie 25.000 de oameni, în mare parte soldați, oameni tineri și frumoși, iar ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie”, a spus el.

„Dar am avut o întâlnire și vom vedea. Am vorbit cu președintele Putin duminică”, a adăugat liderul de la Casa Albă.