O uriașă rachetă SpaceX scăpată de sub control s-a izbit de Lună, cu o viteză de peste 8.700 km/h

Un fragment de patru tone dintr-o rachetă SpaceX, care plutea fără țintă în spațiu încă din 2025, s-a prăbușit miercuri accidental pe suprafața Lunii, cu viteză mare, transmit The Guardian și BBC.

Impactul nu a fost deocamdată confirmat oficial, dar bucata, de dimensiunea unei clădiri de cinci etaje, urma să lovească Luna în jurul orei 09:35, ora României, cu o viteză 8.690 km/h.

Fragmentul în cauză face parte din secțiunea superioară a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX, care a lansat spre Lună, în ianuarie 2025, un modul de aterizare lunar al companiei americane Firefly Aerospace.

Momentul coliziunii nu a putut fi observat cu ochiul liber de pe Pământ. Astronomii se așteptau ca impactul să ridice un nor de praf lunar înalt de câțiva kilometri care, deși iluminat de lumina soarelui, ar fi fost greu de observat de pe Pământ.

De altfel, astronomii profesioniști și amatori care au folosit telescoape și camere de înaltă calitate nu au putut confirma imediat impactul de miercuri, posibil din cauza faptului că locul prăbușirii este la limita zonei vizibile a Lunii.

Anunțul NASA

Purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell, a declarat marți pentru BBC că „nu există niciun pericol pentru Pământ”, iar agenția va continua să monitorizeze locul impactului în scopuri științifice.

Oamenii de știință de la NASA intenționează să colecteze date lunare în urma acestui eveniment și să își perfecționeze tehnicile de urmărire a obiectelor din spațiu.

De ce a rămas racheta pe orbită

SpaceX a lansat această rachetă Falcon 9 ca parte unei misiuni americane-nipone de a transporta o pereche de module de aselenizare și echipamente științifice pe Lună în ianuarie anul trecut.

Mai concret, racheta transportase două module lunare private: Blue Ghost, al companiei Firefly Aerospace, care a realizat prima aselenizare privată complet reuşită, şi un modul al companiei japoneze ispace, care s-a prăbuşit la aterizare, potrivit The Associated Press.

Astronomi independenți observaseră, folosind date publice, că secțiunea superioară a rachetei, care a rămas pe orbită după lansarea celor două module lunare se află pe un curs de coliziune cu Luna.

Aceste componente ale rachetei, cunoscute sub numele de trepte, reintră de obicei în atmosfera Pământului și ard sau se scufundă în ocean după ce au propulsat încărcătura utilă a rachetei către un punct precis din orbită.

Însă, deoarece misiunea modulului din ianuarie 2025 a necesitat o forță de propulsie mai mare decât misiunile mai apropiate de Pământ, a doua treaptă a rachetei a rămas în spațiu, plutind fără țintă printre mii de alte fragmente de deșeuri spațiale pe care sateliții activi trebuie să le ocolească.