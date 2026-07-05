O ursoaică intrată în Braşov, împuşcată de autorități. Alta, însoțită de trei pui, a plecat în pădure

Primăria municipiului Braşov anunță că o ursoaică de 11 ani care a ajuns pe strada Jepilor a fost împușcată, după ce nu a reacționat la măsurile de alungare și a rămas în apropierea zonelor locuite.

„Un nou exemplar de urs extras de pe strada Jepilor. În urma monitorizării permanente a prezenței urșilor în zona străzii Jepilor și a sesizărilor primite din partea cetățenilor, echipa constituită la nivelul Municipiului Brașov a identificat în zonă două ursoaice: una însoțită de trei pui și o femelă fără pui”, anunță Primăria Brașov, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, ursoaica cu pui s-a retras spre pădure în urma semnalizărilor acustice efectuate de echipele de intervenție.

„În schimb, femela fără pui, în vârstă de 11 ani, nu a reacționat la măsurile de alungare și a rămas în apropierea zonelor locuite. Pentru protejarea locuitorilor și având în vedere riscul pe care îl reprezenta prezența sa constantă în zonă, echipa de intervenție a fost nevoită să ia decizia extragerii exemplarului”, a spus Primăria Brașov.

Autoritățile locale au mai spus că vor continua monitorizarea permanentă a zonelor cu risc și vor interveni ori de câte ori situația o impune, pentru siguranța brașovenilor și a turiștilor.