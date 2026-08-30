O victorie a AfD în alegerile regionale va descuraja investitorii străini, spune cancelarul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că o victorie a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale de săptămâna viitoare din Saxonia-Anhalt ar afecta acest land din estul ţării şi ar descuraja companiile străine să investească acolo, relatează News.ro citând agenția de presă Reuters.

„Nu-mi pot imagina că investitorii internaţionali ar participa la o ceremonie de inaugurare a lucrărilor alături de un ministru-preşedinte din partidul AfD pentru a construi noi fabrici şi a înfiinţa noi întreprinderi în Saxonia-Anhalt”, a declarat Merz, duminică, într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD.

„Totuşi, aceasta este o decizie care le revine alegătorilor din Saxonia-Anhalt. Landul va suferi pagube considerabile dacă lucrurile vor evolua aşa cum ne temem în prezent că s-ar putea întâmpla”, a spus Friedrich Merz.

Partidul anti-imigranţi AfD (Alternativa pentru Germania) deţine în prezent un avans semnificativ în sondajele de opinie, cu 42% faţă de 22% pentru creştin-democraţii conservatori (CDU) ai lui Merz, potrivit unui sondaj recent.

Dacă acest nivel de susţinere rămâne neschimbat până la alegerile din 6 septembrie, AfD ar rămâne probabil la un pas de majoritatea absolută a mandatelor în parlamentul landului. Însă rezultatul scrutinului ar putea depinde de capacitatea partidelor mai mici de a depăşi pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Toate partidele principale au declarat că nu vor intra într-o coaliţie cu AfD, ceea ce înseamnă că actualul premier creştin-democrat al landului, Sven Schulze, ar putea încerca să formeze o coaliţie pe cont propriu sau un guvern minoritar în cadrul unui acord de cooperare cu alte partide.

Friedrich Merz, care a exclus în repetate rânduri cooperarea atât cu AfD, cât şi cu Die Linke (Stânga), a refuzat să precizeze ce va face CDU în cazul în care AfD nu va obţine majoritatea absolută. „Vom evalua situaţia în funcţie de rezultatul alegerilor şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a împiedica Saxonia-Anhalt să cadă în mâinile radicalilor”, a declarat el.