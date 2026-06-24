„O zi memorabilă” pentru Mircea Cărtărescu. De ce l-a primit Papa Leon la Vatican

Cel mai cunoscut scriitor român, Mircea Cărtărescu, a anunțat că s-a întâlnit miercuri cu Papa Leon, la Vatican, cu ocazia unei vizite mai largi a unui grup de scriitori din întreaga lume.

„Astăzi a fost o zi memorabilă pentru mine. Am avut bucuria să fiu primit la Vatican de Sanctitatea Sa Papa Leo XIV, într-un grup de scriitori din toată lumea. Dintre cei prezenți i-am remarcat pe cunoscuții autori Jon Fosse, Marylinne Robinson, Eric Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer și Julia Navarro”, a precizat Mircea Cărtărescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„După ce am dat mâna cu Sanctitatea Sa și am schimbat fiecare câteva cuvinte, ni s-a oferit un tur exclusiv al Catedralei, golite de turiști, cum puțini au văzut-o. Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viață”, a adăugat scriitorul român.

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit miercuri cu scriitori din întreaga lume pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a Editurii Vaticanului (LEV), reamintindu-le autorilor că scrisul este „un act de umanitate, adevăr și căutare a lui Dumnezeu”, potrivit Vatican News.

„Avem nevoie de voi. Avem nevoie de imaginația voastră, de creativitatea voastră narativă și de gândirea voastră plină de viață. Avem nevoie de acestea pentru a crea spații de libertate și autenticitate, în cadrul cărora harul divin să poată face să răsune promisiunea mângâierii și a păcii.”

Acesta a fost mesajul de încurajare pe care Suveranul Pontif l-a adresat scriitorilor care s-au adunat la Roma pentru a marca centenarul înființării Libreria Editrice Vaticana – Editura Vaticanului – fondată în 1926.