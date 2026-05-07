Oamenii cumpără mai puțin. Primul trimestru din 2026 arată o scădere consistentă a consumului

Institutul Național de Statistică a publicat joi datele privind comerțul cu amănuntul din luna martie 2026 – un indicator urmărit cu atenție de economiști deoarece reflectă cel mai bine cât de mult cheltuiesc românii în magazine și, prin urmare, cât de sănătoasă este economia în ansamblu.

Veștile nu sunt neapărat bune.

Ce s-a întâmplat în martie 2026?

Față de aceeași lună a anului trecut, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 3,2% (după eliminarea efectelor sezoniere și a numărului diferit de zile lucrătoare .

Scăderea vine pe două fronturi principale:

Produsele nealimentare (haine, electronice, mobilă, etc.) au înregistrat cel mai mare recul: minus 7,4% față de martie 2025. Oamenii amână achizițiile mai mari.

Alimentele, băuturile și tutunul au scăzut și ele cu 3% – aici discutăm de cumpărături de bază, nu de lux.

Singurul segment care a crescut a fost carburanții, cu +4,1%, probabil legat și de scumpirea combustibililor ca urmare a blocajului din strâmtoarea Ormuz.

Față de luna anterioară pare bine – dar nu este. Față de februarie 2026, vânzările au crescut cu 18,6%. Sună spectaculos, dar această creștere este complet normală: martie are mult mai multe zile lucrătoare decât februarie, iar primăvara aduce oricum mai multă activitate în magazine. După ce eliminăm acești factori, creșterea reală față de luna anterioară este doar de 2,6%.

Tabloul pe primul trimestru: minus 5%

Privind întregul prim trimestru (ianuarie–martie 2026) față de aceeași perioadă din 2025, imaginea este și mai clară:

De ce contează asta?

Comerțul cu amănuntul este o fereastră directă spre buzunarul românilor. Atunci când oamenii cumpără mai puțin, înseamnă că fie au mai puțini bani disponibili, fie sunt mai nesiguri în privința viitorului și preferă să țină portofelul strâns.

Timp de mai mulți ani, consumul privat a fost motorul principal al creșterii economice a României. Salarii în creștere, creditare ieftină și apetit pentru cheltuieli au ținut economia în mers chiar și atunci când contextul internațional era dificil.

Datele din primul trimestru 2026 sugerează că acest motor a început să piardă din putere.