Oamenii de știință au descoperit cele mai ignorate boli. Două maladii incurabile, pe primele locuri

„Informațiile medicale sunt mai accesibile ca niciodată, dar multe persoane aleg să le evite”, au scris oamenii de știință în lucrarea lor, una care a analizat aproape 100 de studii și peste jumătate de milion de subiecți. „Am constatat că aproape 1 din 3 persoane evită sau este predispusă să evite informațiile medicale”, mai afirmă cercetătorii citați de Gizmodo.

În metastudiul publicat recent în revista Annals of Behavioral Medicine, cercetătorii au analizat date din 92 de studii separate care au implicat 564.497 de participanți din 25 de țări. În ciuda faptului că un tratament de succes depinde adesea de depistarea timpurie, rezultatele indică faptul că multe persoane sunt reticente în a se implica în îngrijirea preventivă sau în controale medicale.

Cercetătorii consideră că rezultatele lor, primele de acest fel ca parte a unui studiu global de anvergură, pot avea implicații semnificative pentru politicile de sănătate.

Rată a refuzului de peste 40% pentru Alzheimer

Oamenii sunt cel mai predispuși să evite informațiile despre boli neurodegenerative incurabile: 41% în cazul Alzheimer și 40% pentru Huntington. Huntington este o boală progresivă neurodegenerativă ereditară, caracterizată prin demență, declin cognitiv și coordonare defectuoasă a mușchilor, care duce în cele din urmă la spasme incontrolabile. Boala este în mare parte transmisă genetic și primele simptome apar după vârsta de 30 de ani.

Procentul a scăzut ușor în cazul bolilor grave, dar tratabile, precum HIV (32%) și cancer (29%), iar cel mai redus a fost pentru afecțiuni cronice, dar gestionabile, precum diabetul – 24%.

Cercetătorii au descris evitarea informațiilor medicale drept „orice comportament conceput pentru a preveni sau amâna obținerea unor informații disponibile, dar potențial nedorite”, cum ar fi amânarea sau lipsa prezentării la consultații medicale și refuzul testelor medicale.

„O posibilitate este că alegerea de a nu ști este una deliberată”, a declarat Ralph Hertwig, coautor al studiului și director al Centrului pentru Raționalitate Adaptativă din cadrul Institutului Max Planck pentru Dezvoltarea Umană din Berlin, într-un comunicat al institutului. „Am investigat acest fenomen – pe care îl numim ignoranță deliberată – și în alte domenii ale vieții și am constatat că există o mare varietate de motive pentru el.”

De ce evită oamenii informațiile despre sănătate?

Echipa a identificat 16 factori-cheie care prezic această evitare. Interesant este că aceștia nu includeau sexul, etnia sau rasa. Cei mai importanți factori predictivi au fost sentimentul de copleșire, încrederea scăzută în capacitatea de a-și gestiona propria sănătate, teama de a fi judecat și lipsa de încredere în sistemul medical.

„Modelele de evitare au variat între diferite regiuni ale lumii, sugerând că diferențele dintre sistemele de sănătate pot influența comportamentele”, au explicat cercetătorii în lucrarea lor, adăugând că nu au investigat modul în care evitarea informațiilor medicale afectează sănătatea pacienților.

„Este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege consecințele psihologice și medicale ale evitării informațiilor medicale”.

De fapt, echipa subliniază că cercetarea lor nu judecă dacă evitarea informațiilor medicale este pozitivă sau negativă – ci arată că acest comportament este frecvent și nu întotdeauna irațional. Mai mult, factorii predictivi identificați scot în evidență posibile zone pentru intervenții de politică publică.

De pildă, „constatările noastre sugerează că o încredere mai scăzută este asociată cu o evitare mai ridicată a informațiilor”, a declarat Konstantin Offer, autorul principal al studiului și doctorand la Institutul Max Planck pentru Dezvoltarea Umană.

„Restabilirea încrederii în sistemul medical ar putea, prin urmare, să ducă la o mai mare implicare în accesarea informațiilor medicale”, a subliniat el.

FOTO articol: Felipe Caparros Cruz / Dreamstime.com.