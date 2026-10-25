Oamenii de știință au reușit în sfârșit să reproducă o minune a antichității: „Pentru mine, este magie”

Măiestria romanilor în arta fabricării sticlei a dat naștere unora dintre minunile antichității, dar puține dintre creațiile lor se ridică la nivelul unei capodopere vechi de 1.600 de ani, expusă la Muzeul Britanic, scrie The Guardian.

În funcție de poziția sursei de lumină, Cupa lui Licurg își schimbă culoarea, de la verde jad în condiții normale de iluminare la roșu rubiniu când este luminată din spate – o realizare uimitoare de inginerie optică care i-a nedumerit pe istorici și pe sticlari de secole.

Ancient Rome: The Lycurgus Cup (290 – 325 AD). Besides beautiful craftsmanship, it’s one of the earliest uses of nanotechnology. Roman artisans mixed up particles of different metals into glass, making it change colors according to light angle, from olive green to crimson red. https://t.co/DfMUCs7qZ4 — 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚𝐧 🪽 (@TweetOfFabian) February 21, 2020

Acum, oamenii de știință de la Universitatea din Sheffield au reușit să reproducă acest comportament optic remarcabil, folosind o rețetă antică obținută dintr-un fragment al originalului roman „dicroic” (bicolor).

Dr. Lisa Hollands, tehnician la Facultatea de Inginerie Chimică, a Materialelor și Biologică a universității, a declarat că reproducerea acesteia a fost „o muncă făcută din pasiune” și că „alții au mai încercat acest lucru înainte, cu succes limitat”.

„Pentru mine, este magie”, a adăugat ea.

Cupa, una dintre cele șapte minuni din sticlă ale lumii

Originalul din secolul al IV-lea poartă o friză mitologică care ilustrează legenda regelui Licurg din cartea a șasea a „Iliadei” lui Homer. Sculptată în relief adânc, aceasta înfățișează triumful zeului vinului, Dionis, asupra lui Licurg, care este prins în capcana unei vițe de vie.

În 2022, a fost recunoscută ca una dintre cele șapte minuni din sticlă ale lumii de către un juriu internațional.

Hollands a colaborat cu prof. Caroline Jackson, o renumită expertă în sticla romană, pentru a desfășura cercetările inițiale. Apoi a urmat provocarea de a încorpora în sticlă nanoparticule de aur și argint – fiecare de o mie de ori mai mică decât un grăunte de nisip.

A fost creată o sticlă topită densă și, pe măsură ce s-a răcit de la o temperatură cu mult peste 1.000 °C, nanocristalele de aur și argint au început să se formeze în jurul particulelor din interiorul acesteia.

„Nanoparticulele sunt mult mai mici decât lungimile de undă ale luminii și, în anumite condiții, blochează anumite culori din cauza modului în care lumina afectează electronii din atomi”, a explicat Hollands.

„Așadar, în cazul acestui sticlă, dacă lumina strălucește prin ea, particulele de aur și argint blochează lumina albastră și verde, permițând trecerea doar a culorilor roșu și portocaliu. Dacă lumina se reflectă de pe suprafață, particulele au efectul de a împrăștia lumina, conferind culoarea verde opacă pe care o vedem”, a spus ea.

„Dacă romanii m-ar fi văzut făcând experimente, probabil ar fi râs și m-ar fi întrebat: «De ce nu știe să facă asta?»”, a mai spus Hollands, potrivit The Guardian.

Foto: © Joseph Creamer | Dreamstime.com