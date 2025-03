EXCLUSIV Oamenii și problema din spatele campaniei lui Crin Antonescu. Consultantul politic a lucrat cu Kelemen Hunor și a avut funcții la vârful UDMR

Înregistrat duminică candidat oficial al Alianței PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale, Crin Antonescu se bazează în campanie pe Balint Porcsalmi, un consultant politic venit din zona UDMR, dar și pe Nicoleta Nicolae, fost consilier de stat la Administrația Prezidențială în timpul mandatului lui Klaus Iohannis.

Primul nume rostit de Crin Antonescu pentru a-i conduce campania prezidențială a fost cel al lui Ilie Bolojan, actual președinte interimar al României. Cum acest lucru nu mai este posibil, iar numele lui Bolojan este menționat în aceste zile drept potențial candidat la prezidențiale, echipa de consultanți ai lui Crin Antonescu este condusă de un fost președinte executiv al UDMR.

Staff-ul de campanie își desfășoară activitatea în sediul din Kiseleff, lângă Arcul de Triumf, fostul sediu al Uniunii Social Liberale până în 2014. În prezent, sediul este închiriat de PSD.

Candidatul Antonescu și-a înregistrat Biroul Electoral Central duminică, 9 martie, după ce a negat de nenumărate ori varianta ca Ilie Bolojan să candideze pentru Palatul Cotroceni. Managerul de campanie al lui Crin Antonescu a explicat că Bolojan respinsese categoric ideea candidaturii încă de la finalul anului trecut, atunci când a existat o discuție pe această temă în partid.

Mircea Roșca. Foto: Facebook

„A refuzat categoric. A fost extrem de categoric atunci, este extrem de categoric acum. Această speculație, este o armă politică a adversarilor care văd că domnul Crin Antonescu o să fie în turul doi. Dacă ar trebui să analizăm calitatea umană, politică, morală a domnului Bolojan cuvântul ar fi în primele trei. Este o jignire la adresa domniei sale, este un om serios și categoric. A militat în interiorul PNL cel mai mult pentru candidatura domnului Crin Antonescu și cred că lucrul acesta se va vedea în perioada următoare, susținerea necondiționată pe care o va avea pentru domnul Crin Antonescu”, a fost poziția managerului de campanie al lui Crin Antonescu.

Cine e consultantul lui Crin Antonescu

Bálint Porcsalmi, 45 de ani, este, potrivit mai multor surse din PSD și PNL, principalul consultant politic cu care lucrează candidatul Crin Antonescu.

Bálint Porcsalmi. Foto: Dorina Matiș / Agerpres

„A condus campaniile electorale ale UDMR, dar a lucrat mulți ani și în mediul privat. Este un băiat foarte deștept”, îl descrie un fost coleg din Uniune.

Și-a dat demisia din conducerea UDMR

Pe 11 decembrie 2020, Bálint Porcsalmi și-a dat demisia din funcția de președinte executiv al UDMR. „Mi-aș fi dorit să rămână”, a reacționat în acest moment Kelemen Hunor.

„În 2017 am fost ales președinte executiv al UDMR pentru doi ani, iar după alegerile europarlamentare, mi-am continuat mandatul la cererea președintelui Uniunii. Atunci am stabilit ca după alegerile parlamentare din 2020 să îmi închei această activitate”, a explicat Bálint Porcsalmi când a renunțat la funcție, potrivit Antena 3.

Porcsalmi și-a început colaborarea cu Crin Antonescu la începutul acestui an, după ce fostul președinte PNL a fost desemnat candidat la prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR-minorități.

„Kelemen Hunor a fost întrebat, îl cunoaște foarte bine. L-a sfătuit și Marcel Ciolacu să colaboreze cu Porcsalmi”, au declarat surse din Coaliție pentru Hotnews.ro.

Liderul UDMR confirmă că i s-a cerut un sfat despre cooptarea lui Balint Porcsalmi în echipa de campanie.

Întrebat dacă l-a propus, Kelemen Hunor a răspuns: „nu chiar”.

„Pe mine m-au întrebat ce părere am despre el. Am spus că am o părere foarte bună, chiar excelentă. Este un profesionist, a lucrat și lucrează în multe campanii electorale. Eu lucrez cu el din 2004 și am încredere în el. Mi-au cerut un contact și acolo rolul meu s-a terminat”, a declarat Kelemen Hunor pentru Hotnews.ro.

Site-ul Upgrade100 îl descrie pe Bálint Porcsalmi ca fiind apropiat de republicanii din Statele Unite.

HotNews a încercat să ia legătura cu consultantul politic, dar nu a reușit până la publicarea materialului.

Mircea Roșca, managerul campaniei lui Crin Antonescu și omul care ține legătura între PSD-PNL-UDMR, a declarat pentru Hotnews.ro că Balint Porcsalmi a fost propus de Coaliția de guvernare.

„Consultantul politic este foarte bun, extrem de serios. Sunt colegi din mai multe partide care au girat pentru firma de consultanță, pentru consultantul politic. Noi suntem foarte încântați și mulțumiți, atât pot spune. A fost o părere comună în Coaliție, s-a ajuns la această propunere”, a dezvăluit Roșca pentru HotNews.ro.

Potrivit acestuia, Crin Antonescu a avut o discuție cu Balint Porcsalmi înainte să înceapă colaborarea.

„A fost încântat. Candidatul nostru a dorit să vadă dacă există o chimie în exprimarea pe care domnia sa vrea să o aibă în spațiul public. Asta a contat cel mai mult, consultantul politic rezonează cu ideile și gândirea domnului Antonescu”, a adăugat Roșca.

Fosta sa consilieră a revenit în echipă

În echipa lui Crin Antonescu este și Nicoleta Nicolae, fost consilier de stat în Administrația Prezidențială în timpul mandatului lui Klaus Iohannis. Ea a mai lucrat alături de Crin Antonescu în perioada când acesta a fost președinte al Senatului, 2012 – 2014, dar și în scurtul mandat de președinte interimar al României, iulie-august 2012, în timpul suspendării lui Traian Băsescu.

Nicoleta Nicolae. Foto: presidency.ro

Nicoleta Nicolae se ocupă de relația cu mass-media. Aceasta a fost mai mulți ani, jurnalistă de politic la Agerpres și Mediafax pentru ca mai apoi să lucreze pentru PNL.

PSD și PNL și-au stabilit oamenii care participă la campania lui Crin Antonescu

Liberalii au stabilit în forurile interne să desemneze o echipă pentru campania lui Crin Antonescu. Ea urmează să fie condusă de Adrian Veștea, actualul secretar general interimar al PNL. Din echipa mai fac parte:

Alina Gorghiu – comunicare

George Tuță – online

Hubert Thuma – organizare zona de sud

Costel Alexe – organizare Moldova

Emil Boc – organizare Transilvania

Social-democrații i-au desemnat pe deputații Andrei Dolineaschi și Florin Manole să se ocupe de campania lui Crin Antonescu.

„Au fost desemnați să țină legătura cu organizațiile PSD. Spre exemplu, dacă Crin Antonescu merge în filiale, Dolineaschi și Manole țin legătura cu oamenii noștri, stabilesc detaliile. Crin Antonescu participă la acțiuni comune PSD-PNL. Acesta este rolul lor, nu sunt implicați în partea de strategie politică”, a spus un lider PSD pentru HotNews.ro.

Crin Antonescu a participat până în prezent la mai multe acțiuni de campanie, cu precădere în organizațiile unde PSD și PNL au filiale puternice.

„Iași, Giurgiu, Buzău, Ialomița au fost până acum în calendarul lui Crin Antonescu. Sunt organizații în care PSD și PNL domină județul, nu există probleme. A fost un fel de încălzire pentru candidat, să ia legătura cu primarii. După ce își prezintă mesajul, este datoria fiecărui partid să își convingă primarii să tragă pentru Crin Antonescu. În partea a doua a campaniei urmează să meargă și în filialele mai dificile cum sunt Timiș sau Cluj. Posibil să organizăm și mitinguri sau acțiuni la care să fie prezent și în stradă, nu doar în spații închise”, au declarat surse din Coaliție pentru HotNews.ro.

Una dintre marile probleme: Banii întârzie să vină pentru că nu sunt rambursați

Confruntată cu o situație financiară dezastruoasă după campaniile din 2024, conducerea PNL a decis să apeleze tot la organizațiile județene pentru a strânge bani pentru Crin Antonescu.

Fiecare organizație va trebui să trimită către centru între 7.000 și 10.000 de euro.

„S-a luat decizia, dar până acum nu au spus până la ce dată trebuie trimisă suma sau cât din ea va ajunge la Crin Antonescu. Ce știm este că partidul la centru nu mai are bani să susțină campania, deși a încasat subvenții de sute de milioane de lei. Nimeni nu a explicat cum s-au tocat banii. Vă dați seama că se strâng între 300.000 și 400.000 de euro. Ce să faci cu banii aceștia? Pentru Ciucă au cheltuit zeci de milioane de lei în precampanie și a ieșit pe cinci”, a dezvăluit un lider de filială PNL pentru HotNews.ro.

Nu au fost cheltuieli majore, nu vom intra într-un joc al panotajului cu Nicușor Dan

Mircea Roșca, managerul campaniei lui Crin Antonescu, susține că “nu au fost cheltuieli importante până acum”, iar toate cheltuielile sunt realizate prin intermediul partidelor care compun Alianța.

„Crin Antonescu nu are nevoie de panotaj pentru creșterea notorietății, Nicușor Dan are nevoie de creșterea notorietății. Nu vom intra într-un joc al panotajului, nu avem nevoie de un panotaj ca al lui Nicușor Dan. Bănuiesc că are și sponsori Nicușor Dan, ar trebui să justifice puțin cheltuielile. Vom avea și noi panotaj, dar nu exagerat ca Nicușor Dan”, a spus Mircea Roșca pentru HotNews.ro.

El a precizat că urmează să fie organizate și mitinguri de campanie pentru candidatul Antonescu.

„Dacă vrei să câștigi, trebuie să cheltuiești. Nu cred că problemele financiare ale PNL vor fi un impediment pentru campania domnului Antonescu. Domnul Predoiu și echipa sa ne-au asigurat că orice strategie avem va fi susținută întru totul. Domnul Predoiu este senator de Prahova și se va ține de cuvânt. Este o campanie esențială pentru România”, a subliniat Roșca.

Alegerile prezidențiale sunt programate pentru 4 și 18 mai.

Principalii candidați care și-au anunțat până în prezent intenția de a participa la competiția electorală sunt: Călin Georgescu, Elena Lasconi, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Victor Ponta. Primii doi au candidat și la alegerile anulate din noiembrie 2024 și urmau să se confrunte în turul al doilea. CCR a decis anularea alegerilor prezidențiale pe 6 decembrie 2024.