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Actualitate

„Oamenii sunt șocați când văd”. Un arhitect explică ce nu scrie în anunțurile de vânzare din ansamblurile rezidențiale de lângă București

Catiușa Ivanov
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Un afiș pus în geamul de la demisolul unui bloc poate arăta uneori dimensiunea problemelor din ansamblurile rezidențiale construite în jurul Bucureștiului.

Un arhitect, alături de prietenii săi, organizează tururi în cartierele aglomerate, nou construite în periferie, pentru a arăta pe viu care pot fi consecințele dezvoltării urbanistice haotice. 

„Sunt lucruri la care nu se gândesc, nu le văd pe nicăieri. (…) Au fost multe promisiuni de la dezvoltatori și de la administrație, promisiuni care nu au fost onorate”, spune el. 

În ultimii 20 de ani, numărul rezidenților din localitățile de la granița Capitalei a explodat. Ansamblurile rezidențiale s-au extins unindu-se practic cu Bucureștiul.  

În 2002, Chiajna avea puțin peste 8.000 de rezidenți, iar în 2021 de peste cinci ori mai mulți – 43.584, potrivit datelor recensămintelor publicate de Institutul Național de Statistică.

În același interval de timp, și populația din Bragadiru a crescut de aproape cinci, de la 8.165 de locuitori, la 40.080, iar cea din Popești Leordeni de aproape patru ori, de la 15.115, la 53.431.

„Oamenii sunt șocați. Le arătăm apartamentele care sunt la demisolul blocului lor, cu mașinile parcate în fața lor și le explicăm că oamenii își pun mesaje în fața geamului „Vă rugăm parcați cu fața”, fiindcă dimineața, când vrei să aerisești apartamentul, o mașină pornește  și intră gazele de eșapament în casă”, spune arhitectul Marius Vasile, organizatorul tururilor pe care le-a numit ale „subdezvoltării”. 

„Nevoia și cererea mare de locuințe fac ca oamenii să aleagă în continuare aceste zone în ciuda faptului că nu oferă toate condițiile de care ar avea nevoie”, adaugă el. 

„Dezvoltatorii s-au gândit că e mai bine să construiască locuințe colective, înghesuite, care aduc mai mult profit”

Într-un interviu pentru publicul HotNews, Marius Vasile explică care sunt lucrurile la care potențiații cumpărători trebuie să fie atenți atunci când vor să-și cumpere o locuință în ansamblurile rezidențiale nou construite și cum acestea afectează nu doar viața lor, ci și pe cea a Bucureștiului. 