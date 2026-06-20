Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL înainte de Congresul extraordinar de duminică

Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-au înscris în PNL, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.

Cei doi sunt cunoscuți drept apropiați ai premierului demis Ilie Bolojan, care vrea ca la congresul de duminică nu numai să rămână președinte al PNL, ci să aibă în conducere doar oameni din echipa sa, în condițiile unui conflict cu o parte a liberalilor care vor să refacă alianța la guvernare cu PSD.

Informația înscrierii celor doi în PNL a fost difuzată inițial de Digi 24 și confirmată ulterior pentru Hotnews.

Oana Gheorghiu a activat până recent în societatea civilă, fiind co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, în timp ce Dragoș Pâslaru a fost în trecut ministru în Guvernul Cioloș, europarlamentar și unul dintre liderii partiduleo PLUS și REPER, fondate de Cioloș.

Amândoi sunt de profesie economiști.