Oana Gheorghiu spune că Nicușor Dan „a făcut o greșeală” când l-a desemnat pe Adrian Veștea: „Probabil influențat de informații din PNL”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că președintele Nicușor Dan a făcut o greşeală prin nominalizarea lui Adrian Veştea în funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea partidului.

„Cred că Nicuşor Dan a făcut o greşeală, probabil influenţat de nişte informaţii pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că preşedinţia este o instituţie extrem de importantă şi că România are nevoie de o instituţie credibilă. Nicuşor Dan este un om şi cred că asta trebuie să învăţăm, oamenii sunt oameni, indiferent ce funcţie ocupă”, a declarat vicepremierul interimar în emisiunea „În faţa ta” de la Digi24.

„Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuţie cu conducerea acelui partid, dar cred că trebuie să reconstruim împreună încrederea în instituţiile statului român”, a continuat Gheorghiu, citată de News.ro.

Întrebată dacă Ilie Bolojan poate fi un președinte mai bun decât Nicușor Dan, vicepreședinta PNL a spus că cei doi au stiluri diferite și că o astfel de comparație rămâne una ipotetică.

„Din nou, ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Mi se pare un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan este mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție. Deci nu putem ști exact cum ar fi fost”, a explicat ea.

În ceea ce privește o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri prezidențiale, Oana Gheorghiu spune că nu a avut nicio discuție cu acesta pe această temă.

„Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție. Cred că problemele noastre, la nivelul Guvernului, sunt PNRR, colectarea taxelor și alte lucruri. Nu am discutat despre ce se va întâmpla la viitoarele alegeri”, a afirmat aceasta.