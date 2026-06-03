Oana Țoiu, anunț de la Paris, după drona prăbușită în Galați: „Prioritatea noastră principală”. Ce arme va primi România din partea NATO

Șefa diplomației române a declarat miercuri că mai multe țări din cadrul NATO se pregătesc să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic al Alianței Nord-Atlantce, după ce o dronă identificată de București ca fiind rusească s-a prăbușit pe clădire rezidențială de pe teritoriul său, în orașul Galați, informează Reuters.

Oana Țoiu a spus, în timpul unei vizite la Paris, că incidentul va accelera eforturile aflate deja în derulare alături de NATO pentru consolidarea sistemelor de supraveghere și de răspuns, urmând ca noile capabilități trimise să se concentreze pe radare, avioane de vânătoare și tehnologii anti-drone.

„Prioritatea noastră principală este creșterea capacităților”, a spus ministrul român de Externe, adăugând că Bucureștiul prezentase deja NATO o listă detaliată a nevoilor sale defensive înainte de incidentul din municipiul din estul țării.

Conform acestor planuri, aliații evaluează modalitățile de completare a sistemelor existente de monitorizare aeriană și de apărare antiaeriană ale României, în special de-a lungul frontierei sale de 650 de kilometri (400 mile) cu Ucraina.

Întăririle ar putea include resurse suplimentare din partea țărilor aliate, precum aeronave implicate în misiunea NATO de poliție aeriană, precum și o acoperire radar extinsă pentru urmărirea dronelor care zboară la joasă altitudine, a precizat Țoiu.

Franța, care conduce grupul de luptă al NATO din România cu aproximativ 1.400 de soldați, discută despre un sprijin suplimentar în ceea ce privește sistemele radar și de monitorizare aeriană, în timp ce alte țări aliate, printre care Marea Britanie, Italia și Spania, și-au manifestat disponibilitatea de a-și intensifica contribuțiile la operațiunile de apărare antiaeriană, a adăugat ea.

Statele Unite ar putea, de asemenea, să pună la dispoziție capacități specializate, în special în domeniul radarelor și al supravegherii, în locul unor desfășurări masive de trupe.

„Există un consens asupra necesității de a consolida flancul estic, nu doar în România. Aceasta este o discuție pe care o purtăm cu țările baltice și cu toate țările de pe flancul estic”, a mai declarat șefa diplomației române.

Modernizare

România afirmă că aceste măsuri vor servi drept punte temporară în timp ce urmărește o modernizare mai amplă a propriilor sisteme de apărare.

Bucureștiul a alocat aproximativ 2 miliarde de euro pentru modernizarea sistemelor de apărare antiaeriană și de monitorizare în următorii ani, dar, între timp, România „va trebui să se bazeze pe sprijinul aliaților pentru a acoperi lacunele”, a precizat miercuri Țoiu.

Drona de fabricație rusească ce a pătruns în spațiul aerian al României săptămâna trecută s-a prăbușit pe clădire din Galați, oraș aflat în apropierea graniței cu Ucraina, în urma impactului fiind răniți doi civili.

Țoiu a afirmat că Bucureștiul nu are dovezi că incidentul a fost intenționat, dar consideră Rusia pe deplin responsabilă pentru încălcarea spațiului aerian al României.

Ea a spus că România lucrează la proiecte anti-drone din sectorul privat, precum și la un plan de 200 de milioane de euro împreună cu Ucraina pentru a construi o unitate de producție a sistemelor de combatere a amenințărilor aeriene cu cost redus, utilizate din ce în ce mai des în conflictul din țara vecină.