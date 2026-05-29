Oana Țoiu dezvăluie ce i-a transmis MAE ambasadorului rus la București. Ce a spus diplomatul despre drona de la Galați

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, nu a confirmat responsabilitatea Rusiei pentru drona care a lovit un bloc de locuințe în discuția avută la sediul Ministerului de Externe, a declarat Oana Țoiu.

Diplomatul a fost convocat la sediul MAE și informat cu privire la măsurile decise de România după incidentul din municipiul Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de 10 etaje, iar 2 persoane au ajuns la spital.

„Am avut astăzi o ședință a CSAT și tot astăzi a fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. Tocmai am terminat întâlnirea în baza acestei convocări. A fost informat de decizia României de a nu mai permite functionarea consultatului general al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persoana non grata consulul Federației Ruse în Romania și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României”, a spus Oana Țoiu într-o declarație de presă la plecarea de la sediul MAE.

Ca urmare a incidentului din Galați, autoritățile române au decis declararea consulului general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata și închiderea Consulatului General al Federației Ruse din oraș.

„Ambasadorul nu a confirmat acest lucru”

Oana Țoiu a precizat că autoritățile române au stabilit apartenența dronei și că aceasta aparține Federației Ruse.

„Avem claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenența dronei. Este o drona a Federației Ruse care a avut explozibil. Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă știm atât din reacțiile lor din trecut în România, cât și din reacțiile pe care le au de fiecare dată când au loc incidente similare”, a declarat Oana Țoiu.

„Tentativa lor de a nega responsabilitatea nu este una care ar putea avea succes. Trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetățenilor României și cetățenilor europeni”, a continuat Oana Țoiu.

Ea a afirmat, de asemenea, că autoritățile au accelerat procedurile necesare pentru dotarea armatei române.

„Am accelerat procedurile pentru a permite armatei române, este o prioritate, dotările necesare”, a declarat șefa diplomației.

În același context, Oana Țoiu a subliniat rolul României pe flancul estic al NATO.

„România este țara care are cea mai lungă graniță cu războiul, înseamnă că suntem furnizori de securitate”, a spus ea.

Ea a mai spus că România continuă consultările cu statele aliate după incident.

„Am avut discuții cu miniștrii țărilor aliate. Mulțumesc pentru mesajele clare din ultimele ore. Condamnăm gesturile nesăbuite ale Federației Ruse”, a mai spus ministra.

Rusia a anunțat că „nu va întârzia să răspundă” după închiderea consulatului din Constanța

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a anunțat pentru Tass că Rusia va reacționa rapid la închiderea Consulatului său General din România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata.

„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persona non grata și de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a afirmat Zaharova.