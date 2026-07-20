Oana Țoiu dezvăluie că unul din frații Tate a încercat să o abordeze, înainte de arestare. Cum a reacționat ministrul

Oana Țoiu a declarat într-un interviu pentru Adevărul că a plecat de la o recepție la care a fost invitată săptămâna trecută în Washington când unul dintre frații Tate a încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și ea.

Recepția a fost organizată de Paolo Zampolli, emisarul lui Donald Trump pentru România, a dezvăluit Oana Țoiu. Ea a avut loc cu o zi înainte de întâlnirea ministrei cu Marco Rubio.

Oana Țoiu a fost săptămână trecută în vizită la Washigton la invitația părții americane. Frații Tate au fost arestați duminică în timp ce participau la un eveniment la Miami.

Cum s-au desfășurat evenimentele

„În momentul în care a fost semnalată prezența fraților Tate acolo, de altfel unul din frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec”, a dezvăluit ministra.

Prezența celor doi nu a fost semnalată părții române când a venit invitația de la gazde.

„Nu știam care e lista de invitați, nu aveam control asupra listei de invitați și nicio informație. Vorbim exclusiv de conversații publice în cadru public în prezența mai multor persoane”,a explicat ea.

Ea spune că a plecat când a văzut că unul din frații Tate încearcă să deschidă o conversație în interiorul unui grup în care se afla și ea.

„În momentul în care într-un din aceste grupuri a venit unul din frații Tate și a exista o conversația fără nicio legătură cu subiectele care privesc dosarul sau zona de infracționalitatea, evident că singura reacție justificată naturala necesară pe care o poate avea un diplomat este să plece de la această recepție”, a spus Țoiu. „În acel moment am plecat eu și mai mulți dintre cei prezenți de la acea recepție”, a afirmat ea.

Oana Țoiu a respins orice posibilă conversație cu cei doi frați Tate și spune că a cerut și diplomaților să respingă o întrevedere.

„Nu a existat nicio conversație privată 1 la 1, nu a existat nicio conversație oficială în ceea ce privește dosarul sau orice formă legăta de dosar. De altfel, nici nu ar putea vreodată să aibă loc pe canale diplomatice. Am dat instrucțiuni foarte clare echipei din ambasadă că orice cerință sau invitație în acest sens nu va putea primi răspuns afirmativ din partea României”, a mai spus Țoiu.

Arestați la Miami

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați sâmbătă seară la Miami, în SUA, de autoritățile federale americane la solicitarea Marii Britanii, care urmărește extrădarea lor.

Procurorii britanici au declarat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Acuzațiile din România

În România, frații Tate sunt în continuare cercetați penal. Cei doi sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor.

În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional înapoi la procurori.

Frații Tate au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă.

Ancheta New York Times: Cum au reușit frații Tate să iasă din arestul din România

O anchetă publicată anul trecut de New York Times relata că Andrew Tate și fratele său, Tristan, au beneficiat de intervenția unor oficiali americani de rang înalt pe lângă oficiali români.

Richard Grenell, trimis special al președintelui, a discutat în mod privat cazul fraților Tate cu oficiali români, a scris NYT. La Mar-a-Lago, în decembrie 2024, el s-a întâlnit cu Victor Ponta, pe atunci consilier al prim-ministrului României.

Richard Grenell a discutat, de asemenea, cazul fraților Tate la mijlocul lunii februarie 2025 cu ministrul de externe al României de atunci, Emil Hurezeanu, când s-au întâlnit la o conferință privind securitatea la München, conform relatărilor inițiale ale Financial Times.