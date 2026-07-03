Frații Tate, acuzați că au obținut circa 1.530.000 dolari din exploatarea unei fete de 17 ani. Noi învinuiri aduse de DIICOT

DIICOT anunță vineri că a extins cercetările în privința fraților Andrew și Tristan Tate, care au fost audiați în cursul dimineții la sediul instituției. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat acum alte infracțiuni pe listă și îi acuză că au exploatat, timp de 17 ani, o minoră de 17 ani.

Andrew și Tristan Tate sunt în prezent liberi de restricţii preventive, după ce Tribunalul Bucureşti a decis, în aprilie 2026, revocarea măsurii controlului judiciar.

„În continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în două cauze penale reunite, procurorii DIICOT au dispus extinderea cercetărilor cu privire la doi inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de influențarea declarațiilor în formă continuată, sustragerea de sub sechestru în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de minor și spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii”, anunță DIICOT, într-un comunicat.

Procurorii spun, fără să-l numească, că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024, a amenințat două victime și doi martori cu darea în judecată, solicitând „despăgubiri exorbitante” și divulgarea în spațiul public de documente ce țin de viața personală a victimelor, să își retragă declarațiile date în dosarul de urmărire, să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în primul dosar început de procurori.

Andrew Tate e acuzat că și-a vândut cinci mașini de lux în UK, pe care procurorii puseseră sechestru.

„În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut și faptul că, după restituirea și lăsarea în custodia sa a autoturismelor asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurator, având cunoștință de existența măsurii, precum și interdicția expresă de a nu le înstrăina, în perioada mai – octombrie 2025, acesta a procedat la înstrăinarea succesivă a cinci autoturisme de lux către diverse persoane fizice și juridice de pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu încălcarea obligațiilor ce îi revenea în calitate de custode și în scopul sustragerii acestora de sub efectul măsurii asigurătorii”, menționează DIICOT.

Peste 1 milion de dolari din exploatarea unei minore

În cazul lui Tristan Tate, DIICOT spune „că un alt inculpat (cetățean britanic), în vârstă de 37 de ani, în intervalul cuprins între anul 2018 – septembrie 2021, la diferite date” a recrutat 3 victime prin inducerea în eroare cu privire la existența unor sentimente reale de iubire și pe care apoi le-a exploatat sexual.

Victimele au fost obligate să practice activități de videochat pe platforme de specialitate, în folosul său material. Una dintre ele avea 17 ani la momentul când a fost recrutată de frații Tate.

„În sarcina acestuia s-a reținut și faptul că, având cunoștință de vârsta unei victime minore (17 ani la acea dată) recrutată de către coinculpat (n.r. Andrew Tate), în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2021, l-a sprijinit pe acesta în activitatea exploatare sexuală a victimei, atât prin menținerea în stare de inducere în eroare a victimei, dar și prin administrarea conturilor de videochat ale persoanei vătămate, monitorizarea activității acesteia, precum și a obiectivelor financiare impuse. Inculpații ( membri ai aceleași familii) au obținut astfel circa 1.530.000 dolari americani din exploatarea victimei”, a mai precizat DIICOT.

Tristan Tate mai este acuzat că, în perioada august 2023 – mai 2024, a încercat să determine sau a determinat 11 martore, prin acte de corupere și prin fapte cu efect vădit intimidant să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezenta cauză penală.