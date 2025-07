Oasis s-a reunit după mai bine de 15 ani într-un concert spectaculos la Cardiff. Fraţii Gallagher i-au adus un omagiu lui Diogo Jota – VIDEO

După o absenţă de mai bine de 15 ani şi o despărţire legendară, trupa Oasis şi-a început turneul de revenire cu un spectacol pe Principality Stadium din Cardiff (Ţara Galilor), relatează News.ro. La finalul concertului, fraţii Liam şi Noel Gallagher i-au adus un omagiu lui Diogo Jota, jucătorul portughez de la Liverpool care a murit într-un accident de maşină.

La finalul concertului, fraţii Gallagher au interpretat piesa „Live Forever”. În timpul melodiei, o fotografie a jucătorului portughez a fost afişată pe ecranul uriaş: acesta purta un tricou Liverpool pe care era inscripţionat numărul său 20. Iniţiativa a stârnit aplauzele fanilor.

Cei doi fraţi au lăsat deoparte eticheta de suporteri ai Manchester City pentru a se alătura fanilor Liverpool în durerea lor.

Diogo Jota a murit joi, la fel ca fratele său André Silva, într-un teribil accident de maşină în Spania. El avea 28 de ani.

Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi — Dianne Bourne (@diannebourne) July 4, 2025

Frații Gallagher au îngropat securea războiului

Peste 70.000 de fani au asistat la concertul de la Cardiff. Fraţii Gallagher au început cu piesa „Hello”, cu refrenul său de „It’s good to be back”, continuând cu „Acquiesce” – una dintre puţinele melodii în care cântă atât Noel, cât şi Liam.

Versurile „Avem nevoie unul de celălalt” au sunat ca o reconciliere – sau un suspin de uşurare – în timp ce fraţii au îngropat securea războiului de decenii şi s-au reconectat cu fanii lor.

O fervoare comună a întâmpinat melodii precum „Wonderwall” şi „Don’t Look Back In Anger”, ambele extrase din capodopera Oasis din 1995 „(What’s the Story) Morning Glory?” – unul dintre cele mai bine vândute albume britanice din toate timpurile.

De-a lungul concertului s-au mai cântat piesele: „Some Might Say”, „Supersonic”, „Whatever”, „Half The World Away”, „Rock «n» Roll Star”.

Turneul Oasis include patru date în oraşul lor natal, Manchester, şi tot atâtea pe stadionul Wembley din Londra. După Marea Britanie, Oasis va concerta în Dublin, Irlanda.

Ani de certuri şi o nouă altercaţie în vara lui 2009 între Liam Gallagher şi fratele său Noel, chitaristul şi compozitorul Oasis, la festivalul Rock en Seine din Paris, au dus la destrămarea grupului format în 1991 la Manchester. De atunci, cei doi fraţi şi-au făcut îndelung reproşuri prin intermediul reţelelor sociale şi al presei, înainte de o relativă acalmie în ultima perioadă, care le-a dat fanilor speranţa unei reconcilieri.

După succesul fulminant al albumului „Definitely Maybe”, Oasis a atins vârful popularităţii cu „(What’s the Story) Morning Glory?” din 1995, care a inclus hituri precum „Wonderwall” şi „Don’t Look Back in Anger”.