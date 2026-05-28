„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, o expoziție despre violența ascunsă în numele disciplinei, lansată de Code for Romania și Kaufland

VDHub, platforma creată de Code for Romania pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, lansează alături de Kaufland România expoziția „Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, un demers de conștientizare care aduce în atenția publicului tradiția abuzului – una dintre cele mai dure moșteniri transmise din generație în generație, ascunsă adesea sub pretextul disciplinei, educației sau „corecției” comportamentului.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 27 mai – 14 iunie 2026, la Muzeul Național al Țăranului Român, în Sala Irina Nicolau.

Obiecte pe care mulți le asociază cu viața de zi cu zi, cu gospodăria, cu școala sau cu lumea de altădată au căpătat, pentru multe generații, un sens mult mai dureros. Folosite ca instrumente de pedeapsă, „corecție” sau disciplină, acestea vorbesc despre o cultură în care violența a fost adesea justificată prin educație, grijă sau iubire. Expoziția aduce în prim-plan opt astfel de obiecte: lingura de lemn, cureaua de piele, rigla, cojile de nuci, mătura de nuiele, galoșul, bătătorul de covoare și gârbaciul/biciul.

„Expoziția «Obiecte din Patrimoniul Corecțional» pornește de la o întrebare dificilă: ce facem cu acea parte a moștenirii noastre culturale care nu trebuie păstrată, ci oprită? Suntem un popor care își prețuiește tradițiile, însă printre lucrurile transmise din generație în generație se află și o tradiție a abuzului, care a afectat profund fibra societății și a distorsionat ideea de iubire, lăsând traumele să devină o limbă pe care am ajuns să o vorbim cu toții. Prin această expoziție, aducem în atenția publicului obiecte aparent banale, dar care au însemnat, pentru mulți oameni, frică și traumă. Ne dorim ca acest demers să deschidă un spațiu al adevărului și o conversație necesară despre violența pe care nu trebuie să o mai lăsăm moștenire”, a declarat Olivia Vereha, co-fondatoare Code for Romania.

„Noi, la Kaufland, credem în puterea comunității și a sprijinului reciproc, mai ales atunci când vorbim despre oameni aflați în situații vulnerabile. Susținem acest demers pentru că violența nu este doar o problemă individuală, ci una care ne privește pe toți: familii, comunități, instituții și companii. Prin implicarea noastră, ne dorim să contribuim la creșterea nivelului de conștientizare și să încurajăm cât mai mulți oameni să vorbească despre acest subiect, să recunoască semnele abuzului și să caute sprijin atunci când au nevoie”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

„Obiecte din Patrimoniul Corecțional” pune în discuție o tradiție care nu trebuie conservată, ci întreruptă: tradiția abuzului. Expoziția aduce la lumină felul în care obiecte din viața de zi cu zi au ajuns să fie asociate cu frica și pedeapsa, transformând violența într-o moștenire transmisă mai departe, uneori fără să fie recunoscută ca atare.

Într-o societate în care violența domestică rămâne o realitate gravă, astfel de inițiative sunt esențiale pentru a deschide conversații dificile, dar necesare. În 2025, în România au fost înregistrate 138.385 de cazuri de violență domestică, ceea ce înseamnă că, o dată la patru minute, o victimă cere ajutor.

Expoziția „Obiecte din Patrimoniul Corecțional” este un spațiu al adevărului și al reflecției. Un loc în care publicul este invitat să privească atent trecutul, prezentul și responsabilitatea pe care fiecare generație o are față de următoarea. Pentru că nu orice moștenire trebuie păstrată. Iar tradiția abuzului trebuie să dispară.

vdhub.ro – parte dintr-un ecosistem digital pentru binele comun

vdhub.ro este rezultatul unui amplu proces de cercetare realizat de Code for Romania, ca parte a pilonului Care for Romania, unul dintre cele cinci domenii strategice de acțiune ale organizației. Dezvoltată în cadrul programului Civic Labs și desprinsă din Raportul pe violență domestică, platforma se integrează în Infrastructura Binelui, un ecosistem digital format din soluții dedicate sprijinirii celor aflați în situații vulnerabile. Din cele 59 de soluții proiectate aici de Code for Romania, 15 sunt deja operaționale

Despre Code for Romania

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește infrastructura digitală gratuită de care societatea are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Până acum, Code for Romania a dezvoltat peste 60 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Code for Romania este prima organizație care scalează la nivel global din România.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.550 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați de angajați și o rețea care a ajuns în prezent la peste 190 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații neguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.

