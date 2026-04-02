„Obiectivul este ca europenii să pășească pe Lună”. ESA va negocia participarea sa la misiunile Artemis

Agenția Spațială Europeană (ESA) va „negocia” participarea sa la viitoarele misiuni lunare Artemis, după ce NASA a revizuit în profunzime arhitectura programului său, a declarat directorul general al ESA, Josef Aschbacher, într-un interviu acordat AFP.

În noaptea de miercuri spre joi a avut loc un moment istoric: Misiunea Artemis II a fost lansată cu succes și astronauții se vor apropia de Lună pentru prima oară după 54 de ani

NASA a anunțat acum puțin mai mult de o săptămână că suspendă proiectul de construire a unei stații spațiale în jurul Lunii, numită Gateway, pentru a se concentra pe construirea unei baze pe solul lunar.

Pentru sectorul spațial european, această schimbare de direcție ridică întrebarea ce se va întâmpla cu acordurile încheiate cu NASA în cadrul proiectului Gateway, care prevedeau trimiterea a trei astronauți europeni în misiunile Artemis.

Un german urma să zboare primul. Un francez, care ar putea fi Thomas Pesquet, și un italian ar fi trebuit să urmeze.

Ce trebuie să aducă Europa în această negociere?

„Aveam un acord cu NASA pentru trei locuri în zborurile către Gateway. Proiectul Gateway este suspendat, așa că va trebui să mă întâlnesc cu administratorul, Jared Isaacman, și cu NASA, pentru a negocia modul în care aceste locuri care fuseseră alocate pentru Gateway pot fi utilizate pentru suprafața (selenară)”, a declarat Josef Aschbacher, venit la Centrul Spațial Kennedy pentru a asista la lansarea celor patru astronauți americani și canadieni ai misiunii Artemis 2, care vor face o orbită în jurul Lunii în următoarele nouă zile.

„Câte locuri în zborurile către suprafață, în ce condiții, ce contrapartidă trebuie să aducă Europa în această negociere și această discuție?”, a enumerat el.

„Este o discuție care trebuie să aibă loc chiar acum. Trebuie să ne aplecăm cu adevărat asupra detaliilor pentru a rezolva toate aceste aspecte”, a insistat el.

La început, Europa trebuie să colaboreze cu SUA

„Obiectivul este ca europenii să pășească pe Lună”, a insistat oficialul austriac.

„Este clar că, la început, trebuie să colaborăm cu Statele Unite pentru a face acest lucru posibil. Dar, desigur, visul, sau obiectivul, este ca, pe termen lung, Europa să-și dezvolte propriile tehnologii și competențe pentru a fi mai autonomă în zborurile spațiale cu echipaj uman”, a afirmat el cu ambiție.

Europa urma să furnizeze unele dintre componentele Gateway, deja construite sau în curs de dezvoltare – la fel ca agenția spațială japoneză (JAXA), un alt partener al NASA, un astronaut japonez urmând să călătorească înaintea primului european.