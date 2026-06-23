Obiectul interstelar 31/ATLAS e aproape la fel de vechi ca universul, arată un nou studiu publicat în revista nature

Cometa 3I/ATLAS, fotografiată de Hubble când se afla la sute de milioane de kilometri de Pământ. Foto: NASA/European Space Agency / AP / Profimedia

Oamenii de știință care studiază cometa 3I/ATLAS au stabilit că acest vizitator interstelar este remarcabil de vechi. Cometa s-a format în urmă cu aproximativ 10 până la 12 miliarde de ani într-un sistem planetar primordial și are o compoziție diferită de orice obiect cosmic din propriul nostru sistem solar, relatează Reuters.

Potrivit cercetătorilor, analiza compoziției chimice a lui 3I/ATLAS – doar al treilea obiect interstelar observat vreodată în sistemul solar – a oferit indicii despre condițiile fizice și chimice din sistemul planetar în care s-a format.

Martin Cordiner, specialist în științe planetare și astrochimist la Centrul pentru Zboruri Spațiale Goddard al NASA, afirmă că această cometă cu un diametru de aproximativ 2,6 kilometri este probabil cel mai vechi obiect cunoscut care a traversat vreodată Sistemul Solar în condițiile în care astronomii estimează vârsta universului la 13,8 miliarde de ani.

Greenbelt este autorul principal al noului studiu publicat luni în revista Nature despre 3I/ATLAS.

El și colegii săi afirmă că 3I/ATLAS pare să se fi format într-un mediu mult mai rece – la aproximativ minus 243 de grade Celsius – decât cel în care s-au format Pământul și celelalte corpuri din Sistemul Solar în urmă cu circa 4,5 miliarde de ani. Ei au adăugat că obiectul a parcurs o distanță uriașă după ce a fost expulzat, într-un mod încă necunoscut, din sistemul său planetar de origine.

„Nu am mai văzut niciodată un obiect precum 3I/ATLAS”, a subliniat Cordiner.

Secrete ascunse în izotopi

Cercetătorii au măsurat raportul dintre izotopi – diferite variante ale unor elemente chimice precum hidrogenul și carbonul – observați pe 3I/ATLAS cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb.

Izotopii hidrogenului au oferit informații despre temperatura și nivelul de radiații din mediul în care s-a format 3I/ATLAS. Raporturile dintre izotopii carbonului au furnizat indicii despre compoziția norului interstelar de gaz din care s-au format 3I/ATLAS și sistemul său planetar de origine.

Apa din compoziția cometei conținea de aproximativ 30 de ori mai mult deuteriu – un izotop al hidrogenului – decât cea din alte comete ale Sistemului Solar. Raporturile dintre izotopii carbonului erau diferite de cele observate atât în obiectele din Sistemul Solar, cât și în norii interstelari și discurile de material din care se formează planete în jurul stelelor tinere aflate relativ aproape de noi.

Cordiner afirmă că 3I/ATLAS este probabil un fragment rămas în urma procesului de formare a planetelor în jurul unei alte stele.

„Observațiile noastre realizate cu Telescopul Spațial James Webb ne arată că mediul de formare a planetelor din sistemul gazdă al lui 3I/ATLAS era diferit de cel al sistemului nostru solar. Probabil era mai rece și mai sărac în elemente grele, fiind în același timp expus mai intens radiațiilor ultraviolete și razelor cosmice”, afirmă Cordiner.

Radiația cosmică de fond, prezentată la un planetariu, FOTO: Long Wei / Newscom / Profimedia

Cometa 31/ATLAS are „elementele necesare vieții”

Cu toate acestea, 3I/ATLAS este bogată în molecule organice, inclusiv unele care conțin carbon, hidrogen, azot, oxigen și sulf. Potrivit lui Cordiner, acest lucru „arată că, în pofida originii sale reci și îndepărtate, elementele volatile necesare vieții așa cum o cunoaștem erau abundente în acest disc îndepărtat de formare a planetelor”.

Compoziția carbonului indică faptul că 3I/ATLAS s-a format cu până la 12 miliarde de ani în urmă, într-o perioadă de formare intensă a stelelor în regiunea sa de origine. Se consideră că Universul a luat naștere în urma Big Bangului acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că 3I/ATLAS datează dintr-o epocă în care cosmosul avea doar aproximativ 13% din vârsta sa actuală.

Cercetătorii cred că 3I/ATLAS s-a format în Calea Lactee, însă, având în vedere vechimea sa, nu pot exclude posibilitatea unei origini într-o altă galaxie.

„Mă așteptam ca distanțele intergalactice să fie prea mari, însă, de fapt, un obiect interstelar rapid ar putea ajunge aici din cele mai apropiate galaxii vecine ale noastre, Norii lui Magellan, în doar aproximativ un miliard de ani”, afirmă Cordiner.

Doar al treilea obiect interstelar descoperit vreodată de astronomi

Este posibil ca 3I/ATLAS să fi fost aruncat în spațiu din sistemul său planetar de origine în urma unor interacțiuni gravitaționale cu planete, deși cercetătorii iau în calcul și posibilitatea unei coliziuni.

Celelalte două obiecte interstelare observate anterior traversând Sistemul Solar au fost cometele 1I/’Oumuamua, detectată în 2017, și 2I/Borisov, descoperită în 2019.

În prezent, 3I/ATLAS se apropie de orbita planetei Saturn și este de așteptat să treacă dincolo de orbita planetei pitice Pluto în 2029, urmând să părăsească limita exterioară a sistemului solar în jurul anului 2035.

Cercetătorii sunt convinși că 3I/ATLAS este un obiect natural, în pofida speculațiilor lansate anul trecut de alte persoane potrivit cărora ar fi o navă spațială extraterestră.

„Deși oamenii de știință serioși rămân întotdeauna deschiși la actualizarea înțelegerii lor pe baza unor noi dovezi, avem mare grijă să evaluăm probele pentru fiecare ipoteză”, spune Cordiner.

„În acest caz, dovezile au fost clare încă dintr-un stadiu foarte timpuriu că aveam de-a face cu un obiect asemănător unei comete, iar această interpretare a fost confirmată ulterior de observațiile ulterioare”, subliniază el.